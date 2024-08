Rozárium hudby ’24 odhalí kultúrne bohatstvo Dolnej Krupej

Vstupenky:

26.8.2024 (SITA.sk) -Do Dolnej Krupej sa po roku opäť vráti hudba Ludwiga van Beethovena, ktorého osud je s týmto miestom úzko spojený. V podaní špičkových interpretov zaznejú aj diela Beethovenovho priateľa a prešporského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Témou ich stretnutia bude vášeň – vášeň pre hudbu, vášeň pre lásku, vášeň pre život.V interpretácii klaviristky Jordany Palovičovej, violončelistu Jozefa Luptáka a ďalších vynikajúcich domácich i zahraničných hudobníkov zaznejú Beethovenove variácie pre violončelo a klavír na tému z Mozartovej opery Čarovná flauta, Hummelovo brilantné Septeto, op. 74 i jedno z najpopulárnejších klavírnych diel všetkých čias – Sonáta č. 8 c mol, op. 13 "Patetická". V búrlivej romantickej skladbe s nádhernou lyrickou pomalou časťou sa v Dolnej Krupej predstaví vynikajúci rakúsky klavirista Gottlieb Wallisch, ktorého medzinárodnú kariéru začala spolupráca s legendárnym huslistom a dirigentom Sirom Yehudim Menuhinom, a ktorý účinkoval v najznámejších svetových sálach ako Carnegie Hall či Wigmore Hall.Na príprave večerného koncertu spolupracuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj s festivalom Konvergencie. Popoludnie plné zážitkov si účastníci Rozária hudby užijú vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a spolupráci s ďalšími partnermi – Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trnava Tourism, medovinárstvom Apimed a Hudobným múzeom SNM – Kaštieľ Dolná Krupá.hovorí Katarína Rohaľová z KOCR Trnavský kraj.Život a dielo svetoznámeho maliara priblíži návštevníkom Beethovenovho domčeka pri kaštieli sprievodkyňa z Hudobného múzea. Tešiť sa môžu aj na komentovanú prehliadku Rozária M. H. Chotekovej v areáli Medolandie a na ochutnávku medovín vo Včelej kaviarni medovinárstva Apimed.uzatvára K. Rohaľová.26 €22 € (senior nad 65 rokov, ZŤP, ZŤP-S, študent)Lístok Premium zahŕňa bohatý hudobný program v parku kaštieľa v Dolnej Krupej a popoludnie plné zážitkov – prechádzka po parku a obci so sprievodcom v dobovom kostýme, komentovaná prehliadka Rozária M. H. Chotekovej, ochutnávka dvoch vzoriek medovín vo Včelej kaviarni v záhrade Medolandie, návšteva Beethovenovho domčeka s výkladom.22 €18 € (senior nad 65 rokov, ZŤP, ZŤP-S, študent)Lístok Štandard zahŕňa bohatý hudobný program v parku kaštieľa v Dolnej Krupej a návštevu Beethovenovho domčeka s výkladom.Informačný servis