Rozbehnúť podnikanie v akejkoľvek oblasti so sebou prináša viacero otázok, dôležité je racionálne plánovanie

16.11.2024 (SITA.sk) - Každoročne na Slovensku vznikajú tisíce nových firiem, ktorých zakladatelia čelia mnohým výzvam. Podľa údajov FinStat z minulého roka vzniklo takmer 22-tisíc firiem, pričom viac ako 5-tisíc ich zaniklo. Najviac nových spoločností bolo v oblasti maloobchodu, služieb a stavebníctva.Sú veci, ktoré môžu pomôcť podnikateľom vyhnúť sa problémom v ich začínajúcom biznise. Ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský zdôrazňuje potrebu racionálneho ekonomického plánovania.„Urobte si úvodný ekonomický rozbor, s dôrazom na investície a financovanie, a nezabudnite na vytvorenie rôznych scenárov vývoja,“ radí Zborovský. Dôležitým aspektom je tiež zahrnutie pesimistických scenárov, ako je napríklad možné zdraženie energií.Podnikatelia by mali dôkladne analyzovať aktivity konkurencie, aby pochopili situáciu na trhu a našli svoje unikátne miesto. „S konkurenciou musíte počítať a začleniť ju do svojich plánov,“ upozorňuje Zborovský.Okrem toho je podstatné byť pripravený na krízové situácie a mať záložný variant financovania. Najmä v prípadoch, keď zákazníci nedodržia platobné podmienky. Zborovský tiež odporúča obracať sa na finančné produkty, ktoré môžu pomôcť preklenúť krízové obdobia.„Na trhu je množstvo pôžičiek pre podnikateľov, často s rýchlym online vybavením a flexibilným splácaním,“ dodáva Zborovský.Priemerní žiadatelia o pôžičku pre malých podnikateľov podľa Home Credit sú živnostníci s päťročnou praxou, alebo menšie eseročky so šesťročným pôsobením.Najčastejšie pôžičky smerujú do obchodu, služieb a priemyslu, pričom financie sú využívané na prevádzkové náklady či nákup vybavenia.