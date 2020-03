Rozbehnutú sezónu zámorskej NHL prerušili, žiadny hráč zatiaľ nemá koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL nasledovalo príklad basketbalovej NBA a pozastavilo rozbehnutý profiligový ročník 2019/2020. Komisár NHL Gary Bettman vo štvrtok oznámil prerušenie súťaže pre obavy zo šírenia nového koronavírusu.Mužstvá NBA a NHL nezriedka zdieľajú spoločné arény a niekoľko hodín po tom, ako spomenutú nákazu diagnostikovali hráčovi basketbalového Utahu Jazz Rudymu Gobertovi, sa rozhodli prijať toto opatrenie aj v najlepšej hokejovej lige sveta.Podľa vedenia NHL dosiaľ žiadny hokejista v tejto súťaži nemal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Do konca základnej časti sa má odohrať ešte 189 zápasov a zatiaľ nie je isté, koľko z nich a či vôbec nejaké by mohli dohrať pred začiatkom play-off.Základná časť NHL by mala podľa prvotného plánu vyvrcholiť 4. apríla, play-off by sa malo začať o dva dni neskôr.