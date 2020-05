Rozdeľovanie nie je cesta, tvrdí Hipš zo strany Spolu a plánuje rokovať s kiskovcami a progresívcami

Pripravení na férovú a priateľskú spoluprácu

Kandidátov nebudú zverejňovať

Viac sa rieši forma ako obsah

9.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nový predseda strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Juraj Hipš plánuje rokovať o spolupráci s hnutím Progresívne Slovensko (PS) a stranou Za ľudí . Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa strany Spolu Silvia Hudáčková.Progresívne Slovensko bude podľa hovorcu hnutia Ľubomíra Ondrejkoviča o možnej spolupráci rozhodovať po júnovom sneme, na ktorom majú zvoliť nového predsedu.Strany PS a Spolu vytvorili volebnú koalíciu pred minuloročnými eurovoľbami, v ktorých napokon zvíťazili. Ako koalícia sa uchádzali o hlasy voličov aj v tohtoročných februárových voľbách do Národnej rady SR. V tých napokon získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom ako koalícia museli prekročiť sedempercentné kvórum.Po neúspechu vo voľbách sa vtedajší lídri koalície Miroslav Beblavý (Spolu) a Michal Truban (PS) vzdali svojich funkcií a strany začali opätovne fungovať ako dva samostatné politické subjekty. Politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová to označila za vhodný spôsob vysporiadania sa s volebným neúspechom.Hipš pre agentúru SITA povedal, že po svojom zvolení mal stretnutia s lídrami PS aj stranou Za ľudí. „Od začiatku hovorím o dôležitosti spolupráce. Strana Spolu je pripravená na férovú a partnerskú spoluprácu, pretože rozdeľovanie nie je cesta, ktorou sa chceme uberať. PS aj Za ľudí teraz čaká voľba nového vedenia a želám si, aby sme mali k sebe dvere navzájom otvorené,“ priblížil Hipš.Hovorca progresívcov Ondrejkovič pre agentúru SITA uviedol, že spoluprácu s ostatnými stranami momentálne vnímajú v rovine nezáväzných rozhovorov na rôzne témy.„Rozvíjanie hlbšej spolupráce bude už na rozhodnutí nového vedenia hnutia, ktoré si zvolia členovia na svojom sneme,“ objasnil hovorca PS. Snem hnutia sa bude konať 6. júna, pričom delegáti budú voliť predsedu elektronickým spôsobom, pri ktorom bude zabezpečené anonymné hlasovanie.„Možnosti podania kandidatúr na členov predsedníctva, podpredsedov a predsedu je do 25. mája. Zoznam kandidátov preto nebudeme zatiaľ zverejňovať, aby mal každý člen PS rovnakú príležitosť. Následne sa budú konať interné prezentácie vízií pre hnutie jednotlivých kandidátov,“ vysvetlil Ondrejkovič.Doteraz jedinou kandidátkou, ktorá ohlásila svoj záujem o funkciu predsedníčky PS je podpredsedníčka hnutia Irena Biháriová. Vo februárových parlamentných voľbách kandidovala na spoločnej kandidátke PS/Spolu zo štvrtého miesta a získala 46 798 preferenčných hlasov.Do zvolenia nového predsedu vedie hnutie jeho súčasný líder Michal Truban. Ten sa v stredu 6. mája stretol s podpredsedom strany Za ľudí Jurajom Šeligom, o ktorom sa v posledných dňoch uvažuje ako o možnom kandidátovi na predsedu strany, vystriedal by tak vo funkcii Andreja Kisku. Témou ich rozhovoru mali byť možnosti budúcej spolupráce.„Obaja sme sa zhodli, že je povinnosťou nás všetkých, ktorí to so Slovenskom myslíme dobre, hľadať spôsoby a možnosti ako spolupracovať. Často sa, žiaľ, viac rieši forma ako obsah. Osobne som presvedčený, že ak chce mať Slovensko silný a jasný stredový politický prúd, tak všetky strany, ktoré v tomto priestore pôsobia, musia spolupracovať najviac ako sa dá,“ napísal na sociálnej sieti Šeliga.Politologička Bzdilová pre agentúru SITA zhodnotila, že súčasné fungovanie PS a Spolu ako dvoch samostatných politických subjektov je po neúspechu vo februárových parlamentných voľbách správne.„Progresívne Slovensko a Spolu majú teraz priestor hľadať si nové témy, ktorými sa budú zaoberať, prípadne hľadať iné spôsoby ich uchopenia, ako to robili v koalícii. Či budú mať väčší politický výtlak, môžeme zhodnotiť po niekoľkých mesiacoch ich samostatného fungovania,” dodala politologička.