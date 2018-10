Rozdiel v mzde muža a ženy je 18 % v neprospech žien

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25.októbra (TASR) - Európska únia už pri svojom vzniku zakotvila v Rímskej zmluve princíp rovnakého odmeňovania pre mužov a ženy. Napriek nemalému pokroku za uplynulé desaťročia, rapídnemu nárastu zamestnanosti žien a úrovne ich vzdelania i dobrému legislatívnemu zázemiu ostávajú záruky dané ženám ohľadom rovnakej odmeny za rovnakú prácu stále v rovine nesplnených očakávaní.Uviedla to na podujatí Rovnosť platov – (ne)možné riešenie?! organizovanom nadáciou Pontis, PwC a spoločnosťou Philip Morris vo štvrtok v Bratislave Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Podľa nej Slovensko z hľadiska legislatívnej úpravy napĺňa očakávané požiadavky stanovené EÚ. V roku 2007 bola v rámci novely Zákonníka práce stanovená rovnaká mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty pre ženy a mužov. Napriek vyhovujúcej legislatíve na Slovensku pretrvávajú značné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Hoci sa rodový mzdový rozdiel postupne znižuje a od vstupu SR do EÚ klesol o 10 percentuálnych bodov, predstavuje v súčasnosti stále okolo 18 %. Znamená to, že priemerný hodinový zárobok žien tvorí iba 82 % z mužskej priemernej mzdy. Priemer EÚ sa dlhodobo pohybuje na úrovni medzi 16 a 17 %.Argumenty v prospech vyrovnávania rodového mzdového rozdielu uvádza aj EÚ vo svojom materiáli Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov.