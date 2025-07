Rozdiely, ktoré spájajú

Rešpekt, férovosť a príležitosti pre všetkých

Rovnaké šance a reálny kariérny rast

Medzinárodná výmena

Oceňovaný zamestnávateľ

25.7.2025 (SITA.sk) -V Lidli diverzita a inklúzia nie je iba témou z letáku, je realitou v každodenných rozhodnutiach. Reťazec dlhodobo presadzuje férové podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod či životnú situáciu. To, že túto tému berie naozaj vážne dokazuje aj funkcia ambasádorky diverzity, ktorú zaviedol ako prvý v slovenskom retaili.„V Lidli veríme, že každý má čo ponúknuť, bez ohľadu na pôvod, jazyk, kultúru či zdravotné znevýhodnenie. Práve vďaka rôznym pohľadom, skúsenostiam a príbehom dokážeme rásť ako firma aj ako komunita. Sme zamestnávateľ, ktorý si váži ľudí takých, akí sú,“ povedala Veronika Bátorová, vedúca úseku Employee Lifecycle a ambasádorka diverzity v Lidli.Diskont svojím fungovaním vyvracia mnohé predsudky, ktoré sú ešte aj v súčasnosti v podvedomí mnohých ľudí. Kým retail býva často vnímaný ako „ženské odvetvie“, Lidl túto predstavu vytrvalo mení. Hoci ženy tvoria väčšinu jeho zamestnancov, stále viac mužov začína pôsobiť v tejto oblasti. Potvrdzuje to aj fakt, že v tomto roku tvorili takmer 50 % spomedzi všetkých nových zamestnancov práve muži. Čoraz viac mužov nachádza uplatnenie aj v predajniach.Diverzita, rovnosť a spolupatričnosť v Lidli zahŕňa rovnosť príležitostí a kariérny rast naprieč celou spoločnosťou. Medzi často diskutované témy patrí aj rodová diverzita v kontexte riadiacich pozícií. Štatistiky dokazujú, že zastúpenie mužov a žien na manažérskych pozíciách je stále nerovnomerné. Mnohé prieskumy ukazujú veľmi nízke zastúpenie žien na vedúcich pozíciách a napriek tomu, že predstavujú približne polovicu zamestnancov, zastávajú len približne 30 % manažérskych pozícií. To však neplatí v Lidli.Momentálne ženy v rámci vedúcich pozícií v Lidli zastávajú viac ako polovicu. Vyrovnané je to aj v kontexte najvyššieho vedenia, v ktorom zastávajú presne polovicu. V najvyššom manažmente má totiž diskont tri konateľky. V Lidli ženy dominujú napríklad na pozícii tímkoordinátorka, na ktorej ich je vyše 60 %. Dlhodobo prevažujú aj ako manažérky predajne. Aktuálne na tejto pozícii v Lidli pracuje viac ako 120 žien a 110 mužov.„V Lidli aktívne podporujeme kariérny rast žien a vytvárame prostredie, kde majú rovnaké príležitosti ako muži. Veríme, že rozmanité tímy prinášajú lepšie výsledky,“ vysvetlila Veronika Bátorová. Diskont verí, že diverzita na manažérskych pozíciách vedie nielen k otvorenejšiemu pracovnému prostrediu, ale posúva celú spoločnosť vpred. Lidl dokonca minulý rok preformuloval riadiace pozície vo svojich pracovných ponukách do ženského rodu. Naďalej sú však vítaní všetci kandidáti, bez ohľadu na pohlavie. Reťazec chcel touto aktivitou poukázať na neférové odmeňovanie mužov a žien a nepomer žien na vedúcich pozíciách. Táto iniciatíva je súčasťou jeho dlhodobého úsilia o inkluzívne pracovné prostredie.Reťazec svojim zamestnancom poskytuje priestor na ich kariérny rast. Možností na rozvoj je naozaj veľa a šance na povýšenie sú vysoké. Čísla hovoria za všetko - od marca 2019 počet povýšení v Lidli presiahol hranicu 3 000. Takmer 50% z týchto zamestnancov zažilo kariérny posun už v priebehu prvých troch rokov od nástupu do spoločnosti, mnohí boli povýšení dokonca viackrát.Zbieranie a výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je ďalším z dôkazov, že diverzita je súčasťou každodennej reality v Lidli. Od roku 2020 v rámci medzinárodných vyslaní a programu International Job Rotation vycestovalo do zahraničia takmer 30 zamestnancov. Tí pôsobia v krajinách naprieč celou Európou, napríklad v Nemecku, Španielsku, Švédsku či vo Veľkej Británii. Slovenský Lidl zároveň v našej krajine privítal viac ako 20 kolegov zo zahraničia, najmä z Poľska, Rumunska, Bulharska či Macedónska.V prostredí, kde sú rešpekt a rovnosť súčasťou každodenného fungovania, je ľahšie rásť, profesijne aj osobnostne. Lidl sa tak stáva príkladom toho, ako možno aj v rýchlom a náročnom biznise vytvoriť priestor, kde sa talent rozvíja bez predsudkov a bariér.Lidl patrí medzi najväčších a zároveň aj najoceňovanejších zamestnávateľov v krajine. Diskont aktuálne v 175 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 6 800 ľudí. Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Svojim zamestnancom ponúka príležitosť na kariérny rast, atraktívne benefity a nadštandardné platy. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov.Zamestnancov motivuje aj širokou ponukou benefitov. Na benefity a vzdelávanie ročne putuje až päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. V rámci bohatého balíka všetci zamestnanci dostávajú každý mesiac kredit na nákup v Lidli v hodnote 40 eur. Mimo množstva iných výhod môžu využiť širokú ponuku benefitného portálu, dovolenku navyše, Multisport kartu, príspevok do tretieho dôchodkového piliera, či extra voľno pri rôznych životných udalostiach a vzdelávanie šité na mieru.Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je už. Reťazec dbá aj na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to certifikát, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník na Slovensku.Informačný servis