Rozdiely medzi platmi mužov a žien sú priepastné a koronakríza by ich mohla ešte viac prehĺbiť

Najvýraznejšie rozdiely sú v Bratislave

Koronakríza sťažila ženám život

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ženy zarábajú na Slovensku o pätinu menej ako muži. Tento rozdiel sa pritom za posledné desaťročie podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej zmenil iba minimálne. Slovensko tak aj naďalej patrí v EÚ medzi krajiny s najvýraznejším rozdielom medzi zárobkami mužov a žien. Koronakríza navyše môže platové rozdiely podľa Sadovskej ešte viac prehĺbiť.Jedným z dôvodov platovej nerovnosti je to, že ženy vo väčšej miere pracujú na skrátený pracovný úväzok ako muži. „Pokiaľ sa nepozeráme na mzdu cez jej celkovú výšku, ale prostredníctvom priemerného zárobku za hodinu, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien je o niečo miernejší, ale stále pomerne vysoký,“ konštatuje Sadovská. Podľa údajov Eurostatu predstavoval v roku 2019 rozdiel medzi hodinovými zárobkami mužov a žien vyše 18 percent.Platové rozdiely súvisia aj s materskou či rodičovskou dovolenkou. Vyššie príjmy by ženy podľa Poštovej banky dosahovali, ak by bola domáca práca a starostlivosť o deti platená. Na Slovensku sa podľa údajov Eurostatu na starostlivosti o deti podieľa len 55 percent mužov, s domácimi prácami pomáha iba 16 percent z nich. Nie vo všetkých krajinách je to tak. Napríklad vo Švédsku sa o deti pomáha starať až 90 percent mužov, v Slovinsku je to 82 percent.Rozdiely v príjmoch evidujú aj komerčné banky. Napríklad z dát Poštovej banky vyplýva, že viac ako 200 eur je rozdiel medzi tým, čo dostáva na účet Slovenka oproti svojmu mužskému proťajšku. Najväčšie rozdiely sú medzi príjmami Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Muži žijúci v Bratislave dostanú totiž o takmer 500 eur viac.To, že pandémie ochorenia COVID-10 zvyšuje množstvo neplatenej práce a prehlbuje rodové rozdiely, potvrdil prieskum agentúry 2muse pre 365.bank. Koníčky a záujmy museli ísť bokom približne pre každú druhú ženu a takmer 60 percent matiek. V porovnaní s mužmi zároveň o niečo viac pociťujú zhoršenie svojej finančnej situácie.„V aktuálnej situácii pociťujú ženy komplikácie nielen v pracovnej, ale aj vo finančnej oblasti. Celkovo hodnotí svoju ekonomickú situáciu ako horšiu takmer 6 z 10 žien,“ uvádza PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková. Pozitívom však je, že v zlepšenie svojej aktuálnej finančnej situácie veria viac ako dve tretiny Sloveniek, a to vďaka očkovaniu.