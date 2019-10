Rozdrobenosť vlastníctva pôdy komplikuje život najmä farmárom

Slovenský pozemkový fond. Foto: Slovenský pozemkový fond Foto: Slovenský pozemkový fond

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) volá po aktivite pri riešení problematiky rozdrobenosti pozemkov. Tá totiž nekomplikuje život iba slovenským farmárom, ale aj bežným ľuďom. Uviedol to Martin Kormoš, hovorca SPF.priblížila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF. Zároveň dodala, že túto problematiku zaradil fond ako kľúčovú agendu úradu.SPF v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre prinesie verejnosti odbornú konferenciu s názvomktorá sa uskutoční vo štvrtok (3. 10.) v Bratislave.SPF podľa Kormoša disponuje pätinou všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Na čo však neustále naráža, sú problémy spôsobené rozdrobenosťou pôdy.zdôraznila Šklíbová.Pri zjednotení pôdy dochádza k sceleniu vlastníctva (nielen) štátnych pozemkov do väčších celkov. Tým vznikajú z pohľadu SPF parcely vhodné napríklad na uspokojenie reštitučných nárokov. Znižuje sa taktiež množstvo neprenajatej pôdy, keďže sa do jednej časti zjednotia aj pozemky nezistených vlastníkov. Nájomné zmluvy s poľnohospodármi sa tak budú uzatvárať podstatne jednoduchšie.vysvetlila Šklíbová.Za dôležité považuje v tomto prípade vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj aktívne podieľanie sa na tvorbe legislatívy, ktorá sa dotkne celého agrosektora. "" dodala.Pri realizácii jednoduchých pozemkových úprav dochádza k sceľovaniu pôdy a sprístupneniu pozemkov vo vymedzenom území.uzavrela generálna riaditeľka SPF.