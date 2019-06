Rozhlasový symfonický orchester nahral pieseň do filmu Amnestie

Na snímke Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Foto: Facebook Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Foto: Facebook Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) – Pod režijnou taktovkou Jonáša Karáska vzniká nový film Amnestie. Premiéru bude mať v novembri tohto roka. Titulnú pieseň k filmu nahráva Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) pod taktovkou šéfdirigenta Petra Valentoviča. Autorský tím sa rozhodol pre pesničku Pasážová revolta z repertoáru Karla Kryla. Naspievali ju Richard Müller, David Koller a Viki Olejárová, ktorá popri vlastnej tvorbe organizuje aj poctu Karlovi Krylovi.V hlavných úlohách koprodukčnej snímky RTVS sa predstavia Juraj Bača, Natália Germani, Aňa Geislerová, Marek Majeský, Marek Vašut, Norbert Lichý, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Gregor Hološka, Marek Fučík, Sáva Popovič a Jana Oľhová.Pesnička Pasážová revolta je z prvého a dodnes oceňovaného albumu Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, ktorý vydal v marci 1969. Po vydaní emigroval do NSR. V roku 1971 nahral v Nemecku koncertnú verziu platne Bratříčku, zavírej vrátka. Tá sa potom do Československa dovážala ilegálne v obale platne ako Viedenské valčíky.David Koller, člen skupiny Lucie, nezvykne spievať prevzaté veci. Keďže toto je česko-slovenský film, tak produkcia zvolila jedného známeho českého a jedného slovenského interpreta.povedal pre TASR Koller.dodal pre TASR Müller.Film Amnestie sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990, len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Predlohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo. Režisérom snímky je Jonáš Karásek v spolupráci s kameramanom Tomášom Juríčkom a producentom, scenáristom Marošom Hečkom. Táto trojica je vo filmovom prostredí známa okrem mnohých sólových projektov aj vďaka úspešnému filmu Kandidát.Premiéra filmu je plánovaná v novembri v čase osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. Dramatický príbeh sa odohráva na pozadí veľkých spoločenských zmien, rozpadu komunizmu a vytvorenia demokratického Československa. Osudy všetkých troch rodín sú vzájomne prepletené, spájajú ich práve Havlove amnestie a následné udalosti v leopoldovskej väznici. Je to prvý česko-slovenský film, ktorý sa odohral aj nakrúcal v autentickom prostredí tejto väznice.