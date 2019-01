Rozhnevaný dav podpálil sochu Cháveza, protesty vo Venezuele pokračujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 23. januára (TASR) - Sochu bývalého socialistického lídra Venezuely Huga Cháveza podpálil v utorok rozhnevaný dav v meste San Félix. Zrážky medzi odporcami a podporovateľmi Chávezovho nasledovníka Nicolása Madura si medzitým vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, pričom protestné akcie pokračujú aj v stredu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Na záberoch, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach, je vidieť, ako protestujúci dav v meste San Félix skanduje a búcha na hrnce a panvice pri horiacej soche niekdajšieho socialistického lídra Venezuely Huga Cháveza.Hoci Cháveza, ktorý pred dvoma desaťročiami etabloval socializmus vo Venezuele, si podľa AP mnohí občania stále vážia, jeho sochy a pamätníky sa v poslednej dobe stávajú stále častejšie terčmi útokov, a to najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine.Najmenej štyria ľudia zahynuli vo Venezuele počas protivládnych protestov z utorka na stredu. Medzi mŕtvymi bol podľa agentúry AFP aj 16-ročný mladík, ktorý počas jednej z protestných akcií zahynul "na následky strelného poranenia".Protestné akcie požadujúce odstúpenie prezidenta pokračujú aj v stredu. Hoci sa zatiaľ zaobišli bez vážnejších incidentov, hrozba ďalšieho prepuknutia násilia je podľa AFP stále reálna najmä vzhľadom na to, že na rôznych miestach krajiny sa začínajú mobilizovať taktiež podporovatelia terajšej vlády.Mnohí Venezuelčania vyšli tento týždeň do ulíc na protest proti stúpajúcej hyperinflácii, nedostatku základných potravín a liekov, ako aj prezidentovi Madurovi, ktorého obviňujú z nelegálneho uzurpovania si moci.