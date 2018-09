Rozhodca Ramos je v poriadku, kolegovia hrozia bojkotom Williamsovej

Serena Williamsová (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 12. septembra (TASR) - Empajrový rozhodca Carlos Ramos vystúpil na verejnosti prvýkrát od incidentu s americkou tenistkou Serenou Williamsovou počas nedeľňajšieho finále US Open.povedal Portugalčan pre miestne periodikum Tribuna Expresso.Williamsová prehrala s Japonkou Naomi Osakovou 2:6 a 4:6, rozhodca v stretnutí viackrát potrestal 23-násobnú grandslamovú šampiónku, keď jej v druhom sete udelil varovanie, trestný fiftín a trestný gem. Postupne za nepovolený koučing z tribúny, rozbitú raketu a verbálny útok na rozhodcu. Williamsová následne dostala aj pokutu 17.000 amerických dolárov.Ramosa v konflikte s hviezdnou tenistkou podporili okrem najbližšej rodiny tiež kolegovia a viacerí súčasní či bývalí hráči. Podľa informácií The Guardian a The Times uvažujú niektorí empajroví rozhodcovia o bojkotovaní zápasov, v ktorých nastúpi Serena Williamsová. Dôvodom je jej správanie sa na kurte, keď ho okrem iného nazvala klamára a použila aj iné invektívy. Rozhodcom prekáža aj ďalší vývoj kauzy, v ktorej ich kolega čelil obvineniam zo sexizmu.Portugalčanovi prejavila podporu tiež Medzinárodná tenisová federácia (ITF), ktorá ho nominovala na rozhodovanie semifinále Davisovho pohára medzi Chorvátskom a USA (14.-16. septembra v Záhrebe).znie stanovisko ITF. Naopak, za čoskoro 37-ročnou hráčkou stoja Americká tenisová asociácia (USTA) a Ženská tenisová asociácia (WTA).citoval portál espn.com bývalého empajrového rozhodcu Richarda Ingsa.