Rozhodnite o mene pre maskota ME v malom futbale!

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude v termíne od 4. do 11. júna dejiskom ME v malom futbale. Miesto a termín sú známe, no známe nie je meno maskota šampionátu. A práve o jeho mene môžete rozhodnúť vy!Takúto jedinečnú príležitosť vám prináša generálny partner podujatia stávková spoločnosť Niké. Vyberte meno pre maskota šampionátu.Na výber máte tri mená. Bude sa šampionátový zajac volať Niko? Alebo bude jeho meno Winnie? Alebo hlasujte za na Slovensku populárne meno Jerguš. Aj takúto možnosť k výberu máte.Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme piatich, ktorí získajú dve celodenné vstupenky na ME v malom futbale i niky na tipovanie.Niké vám okrem možnosti hlasovať za maskota dáva aj ďalšie benefity. Jedným z nich je to, že všetky online zápasy zo šampionátu budete môcť sledovať na TV Niké.Informačný servis