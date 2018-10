Rozhodnutie ECB nakupovať štátne dlhopisy eurozóny bolo platné

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 4. októbra (TASR) - Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) z roku 2015 o nakupovaní štátnych dlhopisov eurozóny bolo platné a neprekročilo jej mandát. Vyhlásil to vo štvrtok Melchior Wathelet, generálny advokát Európskeho súdneho dvora (ESD).Wathelet vydal svoje stanovisko k viacerým súdnym sporom v Nemecku, ktoré spochybnili zákonnosť rozhodnutia ECB nakupovať dlhopisy eurozóny v rámci jej programu na podporu ekonomike.Cieľom nákupu korporátnych a vládnych dlhopisov európskou bankou bolo zníženie ich úrokových sadzieb a v konečnom dôsledku podpora spotreby a investícií.Niektoré zo súdnych sporov nakoniec skončili na nemeckom Ústavnom súde, ktorý požiadal ESD, aby rozhodol o tom, či program z roku 2015 predstavoval financovanie verejného dlhu centrálnou bankou, čo by bolo nezákonné a či ECB prekročila svoju právomoc.Wathelet tieto tvrdenia vo štvrtok zamietol, keďže ECB nakupovala štátne dlhopisy na sekundárnych trhoch a nie priamo od vlád. Preto to nepovažuje za priame financovanie verejného dlhu zo strany ECB, uviedol v tlačovej správe.Takáto politika tiež neznižuje motiváciu členských štátov pokračovať v snahe o "zdravé" vyrovnané rozpočty, povedal.Navyše nákup dlhopisov bol v súlade so širším mandátom ECB v monetárnej politike a nešiel nad rámec toho, čo bolo potrebné.Názory generálneho advokáta, akým je Wathelet, slúžia len ako usmernenie pre ESD, ale vo väčšine prípadov ich sudcovia nasledujú. Teraz je na rade súd v Luxembursku, a keď vynesie verdikt, čo môže trvať týždne alebo mesiace, prípad sa vráti na nemecký súd.