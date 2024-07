Rozhodnutie najvyššieho súdu o Trumpovej imunite vytvára podľa prezidenta Bidena nebezpečný precedens

Každý si je pred zákonom rovný

Trump predstavuje hrozbu

Nárokovanie imunity

2.7.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden v pondelok odsúdil rozhodnutie najvyššieho súdu, podľa ktorého prezidenti majú imunitu pred trestným stíhaním za úradné úkony. Súd tak rozhodol v súvislosti s exprezidentom Donaldom Trumpom . Podľa Bidena to ukazuje, že prezidentov nič neobmedzuje a vytvára to nebezpečný precedens. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„V Amerike nie sú žiadni králi. Každý z nás je si pred zákonom rovný. Nikto, nikto nestojí nad zákonom, dokonca ani prezident Spojených štátov. S dnešným rozhodnutím najvyššieho súdu o prezidentskej imunite sa to zásadne zmenilo,“ vyhlásil Biden počas prejavu v Bielom dome.„Z praktického hľadiska neexistujú v podstate žiadne obmedzenia toho, čo môže prezident robiť. Je to zásadne nový princíp a nebezpečný precedens, pretože moc úradu už nebude obmedzená zákonom, dokonca ani vrátane najvyššieho súdu Spojených štátov,“ dodal.Biden poukázal na to, že prezidentská moc teraz závisí len od jej držiteľa a rozhodnutí, ktoré urobí. Jeho republikánsky rival a predchodca Trump podľa neho v tejto úlohe predstavuje hrozbu.„Americký ľud sa musí rozhodnúť, či chce zveriť... prezidentský úrad Donaldovi Trumpovi, keď teraz vie, že bude mať ešte viac odvahy robiť si, čo sa mu zachce, kedykoľvek sa mu zachce,“ vyjadril sa Biden, ktorý sa snaží presvedčiť svojich podporovateľov a ďalších voličov o tom, že je spôsobilý pokračovať v úrade. Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok rozhodol, že Trump si môže nárokovať imunitu voči trestnému stíhaniu za niektoré činy, ktoré ako prezident vykonal pred odchodom z úradu. Na neoficiálne činy sa však imunita nevzťahuje.Rozhodnutie súd prijal v pomere hlasov 6:3. Za bola konzervatívna väčšina, v ktorej sú aj traja sudcovia menovaní Trumpom, a liberáli boli proti.Predĺžil sa tak odklad vo washingtonskom trestnom konaní proti Trumpovi v súvislosti s obvineniami, že v januári 2021 zosnoval sprisahanie s cieľom zvrátiť svoju prehru v prezidentských voľbách v predošlom roku. Tiež to v podstate zmarilo vyhliadky na to, že by bývalý prezident mohol byť súdený pred novembrovými prezidentskými voľbami.