Rozhodnutie poľského ústavného súdu ohrozuje základy Únie, Leyenová nedovolí ohrozovať spoločné hodnoty

Vzťahy pokorili nové dno

EK pripravuje kroky proti poľskej vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nedávne rozhodnutie poľského ústavného súdu spochybňujúce nadradenosť práva Európskej únie (EÚ) ohrozuje základy bloku. Vyhlásila to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová „Nemôžeme a nedovolíme, aby boli ohrozené naše spoločné hodnoty... Právny štát je lepidlo, ktoré spája našu úniu,“ povedala Von der Leyenová v Európskom parlamente (EP).Vzťahy medzi Poľskom a EÚ sa začiatkom tohto mesiaca dostali na nové dno po tom, čo poľský ústavný súd rozhodol, že poľské zákony majú prednosť pred zákonmi bloku 27 krajín, do ktorého Poľsko vstúpilo v roku 2004.Rozkol vyvrcholil na plenárnom zasadnutí EP, kde neskôr v utorok vystúpi s prejavom aj poľský premiér Mateusz Morawiecki. V centre sporu je otázka, kto by mal mať v rámci EÚ väčšiu moc - či jednotlivé štáty nad svojimi občanmi, alebo inštitúcie EÚ nad členskými štátmi.Táto otázka bola hlavným hýbateľom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a vyvoláva vášne aj v niekoľkých východoeurópskych a stredoeurópskych krajinách vrátane Poľska a Maďarska.EK v reakcii na rozhodnutie ústavného súdu v súčasnosti pripravuje právne kroky proti poľskej vláde. Poslanci Európskeho parlamentu chcú, aby použila dosiaľ nevyužité opatrenie - mechanizmus vyplácania finančných prostriedkov EÚ podmienený dodržiavaním právneho štátu.Komisia sa tiež zatiaľ zdržala schválenia poľského národného plánu obnovy v hodnote 23,9 miliardy eur v podobe grantov a 12,1 miliardy eur v pôžičkách pre spor o nezávislosť poľských súdov, slobodu tamojších médií a LGBT práva.