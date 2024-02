Rozhodnutie Ústavného súdu je podľa Majerského dôkazom, že Slovensko je stále právnym štátom

Odpor má zmysel

Ktoré časti pozastavia?

29.2.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci novely Trestného zákona je dôkazom, že Slovenská republika je ešte stále právnym štátom, kde funguje systém bŕzd a protiváh a kde svojvôľa nemá miesto. Na sociálnej sieti to napísal predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) „Od začiatku sme tvrdili, že novela Trestného zákona sa má prijímať po širokej odbornej diskusii pre zvýšenie bezpečnosti všetkých ľudí na Slovensku, a nie za účelom zabezpečiť pre pár vyvolených bezpečnosť a beztrestnosť," vyhlásil Majerský.Zároveň vyzval predsedu vlády Roberta Fica , predsedu parlamentu Petra Pellegriniho , ako aj všetkých občanov, aby toto rozhodnutie ústavného súdu rešpektovali.Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku rozhodnutie súdu dokazuje, že odpor a boj má zmysel.„V parlamente, na námestiach po celom Slovensku aj ústavnou sťažnosťou. Nikdy sa nesmieme vzdať. Slovensko si nenecháme ukradnúť ani Ficom, ani Dankom, ani Pellegrinim," doplnil Šimečka.Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu podnety týkajúce sa koaličnej novely Trestného zákona. Vyplýva to z uznesenia súdu po zasadnutí pléna. Zároveň súd rozhodol o pozastavení účinnosti niektorých častí novely.Podľa zdroja agentúry SITA, ktorý si neželal byt menovaný, by sa pozastavené časti mali týkať znižovania trestných sadzieb a skracovania premlčacích lehôt za niektoré trestné činy.Takisto sa pozastavené časti týkajú navrhovanej kompetencie ministra spravodlivosti zasahovať do schválených dohôd o vine a treste. Pozastavené časti sa netýkajú zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.