Rozhovory s USA o denuklearizácii už nepokračujú, tvrdí Severná Kórea

Na archívnej snímke z 27. apríla 2018 je severokórejská vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. decembra (TASR) - Severná Kórea v sobotu oznámila, že rozhovory o denuklearizácii so Spojenými štátmi už nepokračujú. Zároveň skritizovala európskych členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí nedávno odsúdili severokórejskéskúšky balistických striel. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Oznámenie veľvyslanca Severnej Kórey pri OSN Kim Songa prišlo po tom, čo Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Spojené kráľovstvo v stredu 4. decembra odsúdilia vyzvali na prísne uplatňovanie sankcií proti Pchjongjangu.Veľvyslanec Kim Song skritizoval ajEurópanov aSpojených štátov z posledných mesiacov. Dodal, že Severná Kórea (KĽDR)Song tiež označil európske odsudzujúce vyhlásenie zaa uviedol, že Severná Kórea robíuvádzalo sa ďalej vo vyhlásení severokórejského veľvyslanca pri OSN.Európske veľmoci vo svojom vyhlásení napísali, že Pchjongjang podnikola posledné odpálenie uskutočnil 28. novembra.Rozhovory o odstránení jadrových zbraní (o denuklearizácii) medzi Pchjongjangom a Washingtonom sú zastavené, pričom sa už blíži koniec roka, teda posledný termín stanovený Severnou Kóreou na to, aby USA poskytli krajine nejaké výhody a úľavy.Diplomati z Organizácie Spojených národov sa obávajú, že Severná Kórea obnoví jadrové testy alebo testy balistických striel dlhého doletu, ak čoskoro nenastane v rokovaniach nejaký pokrok.