Rozjednané predaje domov v USA v máji klesli druhý mesiac po sebe

Washington 27. júna (TASR) - O niečo menej Američanov podpísalo v máji kontrakty na kúpu domu než v predchádzajúcom mesiaci. Takzvané rozjednané predaje nečakane klesli druhý mesiac po sebe pre slabšiu aktivitu na trhu na juhu USA.Index rozjednaných predajov domov v USA sa v máji medzimesačne znížil o 0,5 % na 105,9 bodu, uviedla národná asociácia realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). V apríli rozjednané predaje padli o 1,3 % na 106,4 bodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,5 %.V medziročnom porovnaní rozjednané predaje domov v máji klesli o 2,2 %. To bolo už piate medziročné zníženie po sebe.Rozjednané kontrakty na kúpu domov sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.