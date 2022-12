Rozlúčku so starým rokom chystá Bratislava na Hviezdoslavovom námestí, ohňostroj mesto však neorganizuje

Sprievodný program od 21:00 do 2:00

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Bratislava ponúkne po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou program rozlúčky so starým rokom na Hviezdoslavovom námestí. Jeho súčasťou bude spoločné odpočítavanie záverečných minút roka 2022, nadrozmerná svetelná časomiera bude umiestnená pred budovou Slovenského národného divadla Atmosféru bude hudobne dotvárať DJ. Informovala o tom dnes hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková . Polnočný ohňostroj tento rok hlavné mesto neorganizuje, profesionálny ohňostroj však pripravuje Úrad vlády SR . Odpaľovaný bude z priestoru Bratislavského hradu pri príležitosti 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky.Sprievodný program sa začne na námestí po 21:00 a potrvá až do druhej hodiny rannej. „Dominantou bude tradičné svetelné 28 metrov široké odpočítavadlo. S nápisom BRATISLAVA 2023 bude pred budovou SND umiestnené až do 2. januára. Približne o 23:45 je naplánovaný koncoročný príhovor primátora hlavného mesta Matúša Valla ,“ avizovala hovorkyňa.Program pripravilo hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a ďalším partnerom podujatia.Radnica zároveň upozorňuje na dopravnú uzáveru električkovej dopravy počas silvestrovskej noci. Platiť bude odv úseku. Linka č. 1 bude odklonená smerom na Šafárikovo námestie cez tunel a nábrežie.Nočné linky budú v čase medzi 23:30 a 1:30 premávať v skrátenom intervale každých 30 minút. Odvoz návštevníkov silvestrovských osláv bude v prípade potreby operatívne posilnený aj mimoriadnymi linkami.Na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu so zdravotníkmi.„Všetkých, ktorí sa rozhodnú stráviť posledné momenty starého roka v uliciach Bratislavy prosíme, aby sa vyvarovali používaniu vlastnej pyrotechniky, či narábaniu so sklenenými fľašami a inými potenciálne nebezpečnými predmetmi. Zámerom je prelom rokov privítať v priateľskej a bezpečnej atmosfére,“ vysvetlila Schmucková.