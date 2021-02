Rozmýšľate nad stavbou katalógového domu? Prinášame vám stručný prehľad možností.

Jeden z prvých krokov, ktorý vás čaká je výber projektu rodinného domu. Pri výbere treba zvážiť veľa faktorov, od celkového rozpočtu cez dispozíciu pozemku, počet izieb až po špecifikácie ako je tvar strechy či požiadavka na garáž. Aby sme vám rozhodovanie uľahčili, prinášame vám stručný prehľad možností.

Projekt rodinného domu podľa rozpočtu

Na výslednú cenu vplýva najmä štádium, do ktorého chcete mať svoj dom postavený. Katalógové domy sa väčšinou stavajú do stavu holodom. Je tu však aj možnosť postaviť dom iba do štádia hrubej stavby alebo na kľúč.

Najlacnejšia možnosť je postaviť dom do štádia hrubej stavby. V tomto prípade sa viete zmestiť do ceny 20 až 30 tisíc eur a to aj v prípade domu s úžitkovou plochou 100m2. Bude vás však čakať veľa práce pri dokončovaní domu. Preto je táto možnosť skôr vhodná pre tých, ktorí si viaceré práce vedia urobiť sami.

V prípade štádia holodom už dostanete dom, v ktorom sa dá takmer bývať. Čakal by vás ešte výber sanity, kuchyne, podlahy, dverí a pod. V prípade štádia holodom sa ceny začínajú približne od 50 tisíc eur. To je ale v prípade domov s menšou úžitkovou plochou okolo 50m2. V prípade domov s úžitkovou plochou okolo 100m2 je už potrebné počítať s cenou na úrovni 70-tisíc eur.

V prípade stavby na kľúč už dostanete dom, ktorý je plne obývateľný. Ako už názov napovedá, stačí len dostať k nemu kľúč a môžete sa nasťahovať. Toto je ideálna možnosť pre tých, ktorí majú dostatok financií a majú skôr problém s časom, preto nechcú tráviť dlhé hodiny koordináciou viacerých remeselníkov a dodávateľov. V prípade najlacnejších domov na kľúč treba počítať s cenou od 75 tisíc eur. Pri domoch s úžitkovou plochou okolo 200m2 určených pre náročnejšiu klientelu treba počítať približne s cenou od 150 do 200 tisíc eur.

Projekt domu podľa pozemku

Aj keď sa to na prvý pohľad možno nemusí zdať, výber správneho projektu domu podľa pozemku patrí medzi najkritickejšie časti výberu. Či už ste pozemok zdedili, kúpili, alebo inak nadobudli, každý pozemok môže mať svoje špecifiká.

Malé pozemky

V prípade malých pozemkov je na začiatku potrebné zvážiť, či máte záujem primárne o jednopodlažný dom (bungalov), alebo budete potrebovať viac úžitkovej plochy. V tom prípade by ste sa mali rozhodnúť skôr pre poschodový dom.

Úžitková plocha sa dá v prípade malých domov rozšíriť aj podpivničením. Podpivničiť sa dá v podstate každý katalógový dom. Ďalšia možnosť je zväčšiť úžitkovú plochu pomocou úložného priestoru pod strechou. V tomto prípade je potrebné vybrať dom s valbovou, alebo sedlovou strechou.

Pozemky vo svahu

V prípade že máte, alebo ste sa rozhodli kúpiť dom vo svahu, bude mať stavba domu svoje špecifiká. Nevýhodou takéhoto pozemku je ťažšia dostupnosť a nutnosť buď pozemok do značnej miery zarovnať, alebo postaviť spodné podlažie, ktoré bude slúžiť ako pivnica, sklad, garáž, alebo prípadne aj obytná miestnosť.

Výhodou stavby vo svahu je zase obvykle nižšia obstarávacia cena a veľa krát aj krásny výhľad na okolie, ktorým vás takýto pozemok môže obdariť.

Ďalšie špecifikácie pri projektoch

Keď už máte vybraný projekt domu podľa rozpočtu a vhodného tvaru, prípadne veľkosti, môžete sa zamerať na ďalšie specifiká. Medzi tie patrí napríklad tvar strechy, garáž, terasa, prípadne už spomínané podpivničenie.

Tvar strechy

Čo sa týka tvaru strechy, na výber máte domy s plochou, valbovou, pultovou a sedlovou strechou. Výber strechy je skôr estetická než praktická záležitosť. Podľa toho k tomu treba pristupovať. V poslednej dekáde sa do popredia dostali skôr domy s plochou alebo pultovou strechou. Väčšina domov pochádzajúcich ešte z bývalého režimu má šikmú strechu, preto domy s rovnou prípadne pultovou strechou môžu pôsobiť modernejšie.

Domy s valbovou a pultovou strechou zase väčšinou poskytujú výhodu v podobe úložného priestoru, prípadne aj obytného podkrovia.

Ďalšou špecifickou možnosťou, ktorá je populárna najmä v poslednom období, je zelená strecha. Táto možnosť vyzerá pekne a má aj rôzne ďalšie výhody. Obľúbená je hlavne u ľudí, ktorý majú silné ekologické cítenie. Väčšinou však táto možnosť nebýva súčasťou katalógových domov. Preto je dobré zelenú strechu najskôr odkonzultovať s firmou, ktorá vám bude dom stavať. Možno zistíte, že túto možnosť pre vami vybraný projekt neodporúčajú. Alebo vás budú vedieť odkázať na odborníka, ktorý s vami zelenú strechu odkonzultuje.

Garáž

Mnohí zákazníci chcú, aby súčasťou ich nového domu bola aj garáž. Má to svoje praktické opodstatnenie. Či už sa jedná o ochranu automobilu pred krádežou, alebo pred neblahým vplyvom počasia. Ďalšou výhodou je úložný priestor, ktorý garáž poskytuje. V katalógoch sa dokonca nachádzajú aj domy s dvojgarážou.

V prípade domov s garážou si však treba uvedomiť, že sú vhodné skôr na veľké pozemky, nakoľko tieto domy vyžadujú väčšiu zastavanú plochu. Plocha pre garáž ide zároveň na úkor obytnej plochy, preto je potrebné si zvážiť svoje priority. Niekedy je možno lepšie postaviť si dom s väčšou obytnou plochou, alebo napríklad zakrytou terasou a k domu pristaviť iba prístrešok na auto.

Na záver

Výber správneho domu je potrebné si dobre zvážiť a rozmyslieť. Bez preháňania sa dá povedať, že sa jedná o jedno z tých dôležitejších rozhodnutí v živote. Vo svojom budúcom dome budete totiž tráviť veľkú časť svojho času a mal by vám slúžiť dlhé roky. Nech už sa teda rozhodnete pre akýkoľvek dom, prajeme vám šťastné a spokojné bývanie.