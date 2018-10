Rožňavská knižnica hľadá v súťaži babku a dedka pre rok 2018

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Foto: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Foto: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Rožňava 22. októbra (TASR) – Výtvarnou prácou alebo napísaním príbehu o starých rodičoch sa môžu deti vo veku do 15 rokov zapojiť do aktuálnej súťaže Hľadá sa babka a dedko pre rok 2018, ktorú pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravila Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave. Ako informovala jej pracovníčka Natália Gyureková, túto súťaž organizujú už štvrtýkrát.uviedla na margo podujatia Gyureková.Doplnila, že deti môžu svoje práce doručiť do 29. októbra a najlepšie z nich budú ocenené. Vyhodnotenie súťaže prebehne za účasti všetkých súťažiacich spolu s ich rodinnými príslušníkmi - starými rodičmi.