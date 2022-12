Rozpočet Ruska na vojnu sa môže pohybovať v biliónoch rubľov. Ekonómovia odhadujú, čo bude nasledovať

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ak bude Rusko s vojnou na Ukrajine pokračovať aj v budúcom roku, jeho celkový rozpočet na vojnu a okupáciu ukrajinských území za roky 2022 a 2023 môže dosiahnuť úroveň sedem až osem biliónov rubľov (odhadom 111,5 až 127,5 miliardy eur). Vyplýva to z výpočtov exilového média Novaja Gazeta Europe.V prípade, že by ruské straty zostali na súčasnej úrovni, krajina nebude mať čoskoro zdroje na to, aby vyplatila kompenzácie zraneným vojakom a rodinám zabitých bojovníkov.Ekonómovia predpokladajú, že úrady budú v snahe získať peniaze nútené znížiť výdavky na sociálny systém, tlačiť viac peňazí a prudko zvýšiť ruský štátny dlh.