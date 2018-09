Rozpočtový deficit Británie v auguste prudko vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. septembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal minulý mesiac prudký rast. Ukázali to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu. Podpísal sa pod to výrazne slabší rast daňových príjmov než výdavkov.Rozpočtový schodok dosiahol v auguste 6,75 miliardy libier (7,62 miliardy eur). Oproti augustu minulého roka to predstavuje rast o 2,4 miliardy libier. Je to prvé zvýšenie rozpočtového schodku v mesiaci august za posledné tri roky, k čomu prispel fakt, že príjmy z daní sa zvýšili medziročne o 1,6 %, výdavky však vzrástli o 5,4 %.Inak sa však vyvíjala situácia za prvých päť mesiacov súčasného rozpočtového roka, ktorý sa začal v apríli. Rozpočtový deficit Británie dosiahol 17,8 miliardy libier, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho rozpočtového roka znamená pokles o 30,5 %. Zároveň je to najnižší schodok za dané obdobie za posledných 16 rokov. Za toto obdobie totiž príjmy z daní vzrástli medziročne o 4 %, zatiaľ čo rast výdavkov dosiahol len 1,9 %.Verejný dlh Británie dosiahol ku koncu augusta 1,78 bilióna libier, čo predstavuje 84,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa dlh zvýšil o 15,9 miliardy libier.