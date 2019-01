Rozpočtový deficit USA by mal dosiahnuť 897 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Spojených štátov by mal v súčasnom fiškálnom roku dosiahnuť až 897 miliárd USD (785,60 miliardy eur). Uviedol to v pondelok v najnovšej správe Rozpočtový úrad Kongresu (CBO). Ten zároveň dodal, že rast ekonomiky sa spomalí, keďže vplyv daňovej reformy prezidenta Donalda Trumpa na firemné investície postupne slabne.Ak sa najnovší odhad CBO potvrdí, bude to znamenať zvýšenie rozpočtového schodku USA oproti fiškálnemu roku 2017/2018 o 118 miliárd USD. V danom fiškálnom roku, ktorý sa skončil 30. septembra, dosiahol rozpočtový deficit USA 779 miliárd USD.CBO zároveň odhaduje, že americká ekonomika vzrastie tento rok o 2,3 %. V predchádzajúcom roku dosiahol ekonomický rast 3,1 %.Úrad zverejnil správu krátko po opätovnom otvorení všetkých federálnych inštitúcií, ktoré ovplyvnila rekordná, až 35 dní trvajúca čiastočná odstávka. Táto odstávka síce bude mať podľa CBO na vývoj americkej ekonomiky určitý negatívny vplyv, jeho rozsah by však mal byť iba mierny.(1 EUR = 1,1418 USD)