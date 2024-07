Rozprávkový svet na Horehroní sa rozrástol. Návštevníci uvidia draka, ktorý stráži poklad

Interaktívny zážitok

4.7.2024 (SITA.sk) -Prvá etapa projektu spustili vlani v decembri vďaka spolupráci a finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a obce Nemecká. Takto sa podarilo zveľadiť schátrané priestory bývalej obecnej školy.Nevyužívané priestory sa po oprave stali miestom Rozprávkového sveta, na ktorom pracovali talentovaní umelci z Centra nezávislého vizuálneho umenia – Um n.o., z Banskej Bystrice. Tí vytvorili pre návštevníkov jedinečný zážitok v podobe čarovného lesa s bytosťami, ktoré v ňom žijú. Miestnosť navrhli tak, aby v nej ľudské oko lepšie vnímalo svetelné efekty.Tí istí umelci pracovali od začiatku tohto roka na druhej etape projektu, pre ktorú vyčlenili miestnosť veľkú asi 30 m2. Jej dominantou je obrovský drak. Zobrazený je ako strážca pokladu, ktorý symbolizuje Slovenské rudohorie a zlato vyťažené z jeho bohatých baní. Miestnosť je navyše interaktívna, po tom, čo návštevníci splnia zadanú úlohu, sa drak prebudí a bude chrliť dym. "Samotnej inštalácii interiérových prvkov z polystyrénu, laminátu, spracovanej kameniny a tematickému vymaľovaniu stien, ktoré spoločne umocňujú celkovú atmosféru, predchádzala rozsiahla rekonštrukcia miestnosti. Exteriér miestnosti i samotnej budovy bol rovnako obohatený o dovybudovanie rozprávkovej dedinky pre trpaslíkov, ktorá skrášľuje a dotvára celkový vzhľad vstupu do dračej izby", uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.Rozvojový zámer v celkovej výške 15 000 eur bol podporený Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE v hodnote 9 000 eur, vlastné zdroje poskytnuté zo strany OOCR REGIÓN HOREHRONIE boli vyčíslené sumou 3 500 eur a vklad investora, obce Nemecká, bol vo výške 2 500 eur."Mám radosť, že Rozprávkový svet v Nemeckej sa teší záujmu verejnosti - v priebehu pár mesiacov ho navštívilo takmer 700 návštevníkov, najmä rodín s deťmi. Verím, že toto číslo po dnešku ešte narastie. V regióne Horehronie tak k nádhernej prírode, technickým pamiatkam či k možnostiam športového vyžitia pribudlo ďalšie atraktívne miesto, ktoré môže osloviť turistov v každom počasí," povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.Prevádzka miestnej atrakcie spadá pod správu Tristicko-informačného centra Dolné Horehronie so sídlom v Brusne. Rozprávkový svet je možné navštíviť vo vybrané termíny, a to prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.horehronie.sk alebo počas organizovaných výletov s názvom Rozprávkovým Tourbusom za spoznávaním zákutí Dolného Horehronia, ktoré sa konajú každú stredu počas letných prázdnin, na ktoré je tiež potrebné registrovať sa vopred.S finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.