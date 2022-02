Rozpútanie vojny na Ukrajine nezostane ani bez odozvy športovcov, SOŠV podporuje Ukrajinu

Vojenský vpád Ruska na Ukrajinu nenechal bez odozvy ani predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) , ktorí sa obávajú o bezpečnosť športových priateľov žijúcich na Ukrajine.

"Je nám ľúto, že sa Rusko rozhodlo nedodržať Olympijské prímerie a nevyslyšalo apel prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha na záverečnom ceremoniáli nedávnych zimných olympijských hier v Pekingu, aby sa politickí lídri inšpirovali od športovcov príkladom solidarity a mieru," píše sa v stanovisku SOŠV.

25.2.2022 (Webnoviny.sk) -Vojnový konflikt presahuje hranice športového sveta. Prezident SOŠV Anton Siekel , generálny sekretár Jozef Liba a členka Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentka SOŠV Danka Barteková už počas štvrtka poslali v mene slovenského olympijského a športového hnutia list prezidentovi Ukrajinského olympijského výboru a ich osobnému priateľovi Sergejovi Bubkovi. Vyjadrili v ňom podporu a zaželali veľa síl celému ukrajinskému ľudu. Zároveň ponúkli v prípade potreby pomoc pre športových priateľov z Ukrajiny."Každý vojnový konflikt sa dotýka športu. Je to v ktoromkoľvek regióne veľká tragédia, ak sa situácia rieši zbraňami. Veríme, že situácia sa vyrieši a zbrane utíchnu. V Rusku máme veľa športových priateľov, ktorí majú za sebou úžasné príbehy a výsledky. Nezatracujeme ich, keďže za vzniknutú situáciu nemôžu a nemusia s jej momentálnym riešením súhlasiť. Členovia slovenskej výpravy na ZOH v Pekingu viackrát videli ruských a ukrajinských športovcov v družných debatách a to nás presviedča o tom, že bežní ľudia v oboch krajinách medzi sebou nemajú problém. Ako predstavitelia a reprezentanti olympijského hnutia, ktoré je zo svojej podstaty mierové, by však ruskí športovci, tréneri a športoví funkcionári mali apelovať na politickú moc vo svojej krajine, aby problémy riešila diplomatickou a nie vojenskou cestou," dodávajú predstavitelia SOŠV.