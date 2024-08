Rozsiahly požiar pri Aténach má prvú obeť, zasahuje vyše 700 hasičov. Grécke úrady požiadali o medzinárodnú pomoc (foto)

S požiarom bojovalo viac ako 700 hasičov

Pomôžu iné štáty

13.8.2024 (SITA.sk) - Rozsiahly lesný požiar na severných predmestiach Atén si vyžiadal najmenej jedného mŕtveho. Hasičský zbor krátko po polnoci informoval, že požiarnici našli telo človeka v zhorenej budove na predmestí Vrilissia.Požiar sa začal v nedeľu pri jazere Maratón, prehnal sa cez vrch Pendeli a dosiahol aténske predmestia na severe. Spálil niekoľko domov a podnikov. Okrem toho spôsobil výpadky elektriny a viedol k evakuáciám nemocníc či kláštorov.Úrady informovali, že najmenej 18 ľudí utrpelo zranenia, hlavne v dôsledku nadýchania sa dymom. Grécke národné observatórium v pondelok v noci uviedlo, že podľa satelitných snímok požiar postihol prinajmenšom 10-tisíc hektárov územia.Šíreniu ohňa, ktorého plamene šľahali aj 25 metrov do výšky, pomáhajú suché podmienky a vietor. Ten v noci poľavil, čo hasičom poskytlo nádej, že sa ho podarí rýchlejšie dostať pod kontrolu.S požiarom bojovalo v pondelok viac ako 700 hasičov, ktorých podporvalo 27 tímov so špeciálnym výcvikom na lesné požiare a príslušníci ozbrojených síl. Nasadených bolo viac ako 190 vozidiel, 17 hasičských lietadiel a 16 vrtuľníkov.Grécke úrady požiadali o medzinárodnú pomoc a tá by mala začať prichádzať už v utorok. Francúzsko poskytne Grécku vrtuľník a 200 hasičov s 28 vozidlami. Taliansko pošle dve hasičské lietadlá, Turecko tiež a aj vrtuľník a Česko 75 hasičov a 25 vozidiel. Pomoc chystajú aj Srbsko, Rumunsko a Španielsko.Meteorológovia a vládni predstavitelia varovali pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov v dôsledku počasia od nedele do štvrtka. Vo viacerých častiach Grécka počas pondelka vypukli desiatky požiarov.Lesné požiare sú počas suchého, horúceho leta v Grécku časté, podľa úradov sú však v dôsledku klimatickej zmeny častejšie a väčšie.