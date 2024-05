Rozšírenie EÚ v roku 2004 bolo správny geopolitický aj ekonomický krok, vyjadril sa Dombrovskis

Rozšírenie urobilo EÚ silnejšou

1.5.2024 (SITA.sk) - Rozšírenie Európskej únie (EÚ) pred 20 rokmi bolo podľa výkonného podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa správny geopolitický aj ekonomický krok. Vyjadril sa tak pre prehľad správ Brussels Playbook, ktorý vydáva portál Politico.Prvého mája 2004 sa EÚ rozrástla o desať krajín vrátane Slovenska. Okrem neho to boli aj Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Malta, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Slovinsko. Bolo to najväčšie rozšírenie EÚ v jej histórii.Eurokomisár pre obchod povedal, že rozšírenie urobilo EÚ „silnejšou, väčším globálnym hráčom a pevne zaradilo nové členské štáty do západného demokratického sveta“.Krajiny v Pobaltí, odkiaľ pochádza, podľa neho využili okno príležitosti počas krátkeho obdobia, keď Rusko bolo menej autoritárske.Niektoré krajiny však zostali v „sivej zóne medzi Ruskom a Západom“, poznamenal Dombrovskis.Dombrovskis zdôraznil, že je dôležité, aby EÚ rýchlo konala v súvislosti s členstvom Ukrajiny a Moldavska. Únia otvorila rozhovory o členstve s oboma krajinami v decembri, no čakajú na členské štáty, aby sa dohodli na rámcoch rokovaní, ktoré stanovia usmernenia a základné princípy pre ich formálne prístupové rozhovory.Dombrovskis skonštatoval, že v ideálnom prípade by sa to malo uskutočniť do júnového samitu Európskej rady „Svet sa pozerá. Teraz nie je čas váhať,“ povedal.Politik tiež vyzval na to, aby EÚ po júnových voľbách do Európskeho parlamentu obsadila do niektorej z vrcholových pozícií lídra zo strednej alebo východnej Európy.„Keď sa pozriete na väčšinu špičkových pozícií a dokonca aj na manažérsku úroveň v inštitúciách EÚ, v skutočnosti je región strednej a východnej Európy stále nedostatočne zastúpený,“ povedal Dombrovskis.Zároveň varoval, že euroblok čelí nerovnostiam v raste a „výzvam v oblasti konkurencieschopnosti“ medzi jeho existujúcimi členmi, ktoré by mu mohli z dlhodobého hľadiska uškodiť, a je dôležité, aby niektoré krajiny a regióny nezaostávali.