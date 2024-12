Rozšírenie vojenskej výroby v Tisovci podporí štát takmer 1,3 miliónmi eur, vláda schválila návrh ministerky Sakovej

19.12.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť CSM Industry získa od štátu investičnú pomoc takmer 1,3 milióna eur na rozšírenie výroby vojenských obrnených vozidiel v Tisovci (okr. Rimavská Sobota). Vyplýva to z návrhu, ktorý predložila na stredajšie rokovanie vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková ako iniciatívny návrh a vláda ho schválila.CSM Industry požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o investičnú pomoc na podporu rozšírenia jej výroby v Tisovci.Spoločnosť počíta tento rok s počiatočnou investíciou do prístrojov a zariadení vo výške 2,15 milióna eur a do roku 2026 so mzdovými nákladmi vyše 2,5 milióna eur. Investícia by mala priniesť zdvojnásobnenie súčasnej výroby a 30 nových pracovných miest.Od štátu získa CSM Industry sídliaca v Tisovci požadovanú pomoc vo výške spolu takmer 1,3 milióna. Z toho príspevok na vytvorené nové pracovné miesta je 1 018 901 eur a úľava na dani z príjmov 254 725 eur.