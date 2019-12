Rozšírený výkon Galaxy VS pre lepšiu ochranu malých dátových centier

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric predstavuje rozšírenie sortimentu 3-fázových zdrojov napájania radu Galaxy VS. Vďaka rozšírenému rozsahu výkonu predstavuje rad Galaxy VS vysoko efektívne, modulárne 3-fázové UPS s jednoduchou inštaláciou, ktorý teraz chráni širšiu škálu kritických infraštruktúr a edge computing aplikácií Galaxy VS ako súčasť architektúry EcoStruxure sa zameriava na špecifické požiadavky edge computingu a malých dátových centier. Rozšírenie o nové zariadenia s výkonom 120 a 150 kW aktuálne pokrýva celkový výkon radu Galaxy VS v rozsahu až 20 – 150 kW 400V. Voliteľné lítiovo - iónové batérie poskytujú až 99 % účinnosť, čo zdvojnásobuje výdrž batérie a tým sa rad produktov Galaxy VS stáva bezkonkurenčným z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo.Rozšírený rad Galaxy VS poskytuje až 99 % výkon počas prevádzky v režime patentovaného riešenia ECO version. Technológia využívajúca lítium - iónové batérie skracuje čas nabíjania a chráni dodávky energie aj pri opakovaných výpadkoch. Vďaka kompaktnému dizajnu a ovládaciemu panelu, ktorého všetky systémové prvky sa nachádzajú na prednej strane zariadenia, je Galaxy VS ideálnym riešením pre malé priestory s obmedzeným prístupom pre inštaláciu a servis. Obsluhu tiež uľahčuje návrh kritických komponentov, ktorý je založený na dôraze na odolnosť voči poruchám.Výkon a stav zariadenia je sprístupnený na diaľku s možnou expertnou podporou 24/7 kdekoľvek na svete vďaka manažmentu novej generácie, EcoStruxure IT Expert EcoStruxure Asset Advisor . Certifikácia Green Premium zabezpečuje výkon udržateľnej spoločnosti už od návrhu.Schneider Electric ponúka Galaxy VS s externými a integrovanými modulmi napájania v rôznych výkonových rozhraniach; Galaxy VS 10-150 kW s externým napájacím systémom a Galaxy VS 10-50 kW s integrovanými inteligentnými modulmi napájania.