Rozširovanie Únie je podľa Klusa dôležité pre perspektívu mladých, za výzvu súčasnosti považuje odliv mozgov zo Slovenska

Utuženie vzájomných vzťahov

Odliv mozgov zo strednej a východnej Európy

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rozširovanie Európskej únie (EÚ) je kľúčovým impulzom reforiem a perspektívy pre mladých ľudí, preto je dôležité v ňom pokračovať. Rozšírenie EÚ v roku 2004 bolo nielen historickým míľnikom pre krajiny východnej a strednej Európy, ale tiež z pohľadu vtedajších členských krajín únie.Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to povedal počas seminára s názvom „Rozširovanie EÚ – stojí za námahu“, ktorý organizoval český rezort diplomacie. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). „Symbolické zjednotenie Európy prinieslo utuženie vzájomných vzťahov, posilnilo transformačné a demokratizačné snahy v krajinách, ktoré pred 18 rokmi spoločne vstúpili do EÚ a prinieslo im nové, nielen ekonomické príležitosti, ako aj úlohy a zodpovednosti. Pre SR predstavoval vstup do EÚ jednu z najdôležitejších udalostí moderných dejín,“ vyhlásil Klus.Pripomenul, že pre mier, stabilitu a prosperitu v Európe je rozhodujúce, aby táto možnosť zostala otvorená aj pre ďalších kandidátov, ktorí s nami zdieľajú európske hodnoty.Diskutujúci sa nevyhli ani problematike „odlivu mozgov“ z krajín strednej a východnej Európy, ktorý spôsobil odchod mladej generácie za štúdiom či za prácou. Podľa Klusa ide aj teraz o jednu z dôležitých demografických výziev.„Pozitívne však hodnotím úsilie EÚ zamerané na mladú generáciu obzvlášť s ohľadom na nezamestnanosť a mobilitu mladých, a to aj v kontexte prebiehajúceho Európskeho roka mládeže,“ povedal štátny tajomník.Partneri diskutovali aj o výzvach súčasného rozširovacieho procesu Únie, a to najmä v súvislosti s európskymi ambíciami krajín západného Balkánu, ako aj Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska. Zhodli sa, že jednou z hlavných úloh štátov, ktoré v roku 2004 vstúpili do EÚ, je využiť svoje skúsenosti a aktívne podporovať nové kandidátske krajiny v ich ašpiráciách a napĺňaní stanovených kritérií.