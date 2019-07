Rozstrelový hrdina Spartaka Rusov: Hrali sme ako skúsení harcovníci

Dobrivoj Rusov, archívna snímka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 19. júla (TASR) - Jedenástkový rozstrel označujú futbaloví odborníci za lotériu, šance tímov na jeho úspešného zvládnutie sú 50:50. Platí to však len vtedy, pokiaľ v bráne jedného z nich nestojí Dobrivoj Rusov, ktorý si vybudoval povesť strašiaka exekútorov pokutových kopov. Profil špecialistu na chytanie striel z bieleho bodu, potvrdil brankár trnavského Spartaka aj vo štvrtkovom odvetnom súboji 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti Radniku Bijeljina (2:0 pp, 3:2 v rozstrele z 11 m) a mal leví podiel na postupe "andelov".Spartak potreboval zmazať dvojgólové manko z prvého duelu v Banja Luke. Po rýchlom góle Alexandra Sobczyka pokračoval v ohrozovaní súperovej brány, ale po sérii spálených šancí sa druhého zásahu dočkal až v 87. minúte. Striedajúci Kristián Mihálek bol na správnom mieste a využil chybu hosťujúceho brankára. Spartak hral väčšinu zápasu aktívne a mal drvivú prevahu, na strelecké pokusy deklasoval súpera z Bosny 27:3, na rohy 12:1, ale o postupe napokon rozhodol až v jedenástkach. V nich Rusov dvakrát vystihol dráhu letu lopty, jeden pokus Radniku letel mimo brány. Postup Spartaka spečatil Matej Jakúbek.povedal Rusov, ktorý si prívlastok "lapača penált" vyslúžil v májovom finále Slovenského pohára v Nitre proti Žiline.Za stavu 1:0 bolo pre Spartak dôležité pokračovať v útočení, ale zároveň si musel dávať pozor na zadné dvierka. Prípadný inkasovaný gól by bol pre zverencov Ricarda Cheua veľkou komplikáciou, v tom prípade by museli streliť ešte tri na postup.nechcel sa Rusov pasovať za hrdinu večera.Už v nedeľu vstúpi Spartak do nového ligového ročníka domácim stretnutím so Sereďou, na budúci štvrtok 25. júla o 19.30 SELČ sa predstaví v prvom súboji 2. predkola EL na ihrisku Lokomotivu Plovdiv. Odveta je na programe 1. augusta v Trnave.