Roztrhaním prejavu som protestovala proti Trumpovým klamstvám, vraví Nancy Pelosiová

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová sa v utorok postarala o pamätný moment počas Správy o stave únie prezidenta Donalda Trumpa, keď svoju kópiu prejavu pred televíznymi kamerami, stojac za prezidentovým chrbtom, roztrhala.Vo štvrtok odôvodnila svoje konanie tým, že takýmto demonštratívnym spôsobom chcela protestovať proti klamstvám, ktoré Trump vo výročnom prejave hovoril. "To nebola Správa o stave únie, to bola správa o stave v jeho hlave," vyhlásila vo štvrtok demokratická politička.Pelosiovej netradičnému kroku predchádzal v utorok ešte jeden incident, keď politička smerom k Trumpovi po jeho príchode k rečníckemu pultu vystrela ruku, no Trump jej ruku nepodal a namiesto toho jej strčil kópiu svojho prejavu.Pelosiová si podľa vlastných slov prejav rýchlo prebehla, omnoho rýchlejšie, ako ho prezident čítal, a zhruba v tretine textu dospela k presvedčeniu, že ide o "kompiláciu klamstiev" a že proti tomu musí nejako protestovať."(Trump - pozn. SITA) roztrhal na kúsky pravdu, a svojím správaním roztrhal Ústavu. Ja som roztrhala jeho prejav," uviedla politička.