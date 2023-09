Roztrieštenie Ruska nikto nezastaví, podľa Danilova je ďalšia vzbura otázkou krátkeho času

Už to nebude pochod

Rozpad Ruska

19.9.2023 (SITA.sk) - Druhý pochod na Moskvu po vzore žoldnierskej Wagnerovej skupiny sa síce s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční, ale v Rusku sa chystá ďalšia vzbura, ktorá povedie k roztriešteniu Ruskej federácie Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov . Ukrajina podľa neho vie, kto povedie vzburu a akým spôsobom sa udeje.„Myslím si, že toto už nebude pochod. Pripomeňme si, ako sa v auguste 1991 odohral rozpad Sovietskeho zväzu. My vieme, kto to riadi a ako sa to deje. Kedy v Rusku nastane ďalšia rebélia, je otázkou krátkeho času. Uvidíme, čo bude ďalej, ale procesy už prebiehajú,“ uviedol Danilov.Zároveň dodal, že do plánov na vzburu prehovorí i údajne vážny zdravotný stav čečenského vodcu Ramzana Kadyrova. Danilov poznamenal, že ruské oligarchické skupiny, ktoré si žili svojím vlastným životom, by po Putinovom šialenom rozhodnutí začať vojnu mali zabudnúť na mier.Na otázku, či sú medzinárodní partneri pripravení na rozpad Ruska, Danilov odpovedal: „Mnohí sú si vedomí, ale niektorí veria, že tento proces možno kontrolovať a možno predpokladať také veci, ktoré nedovolia rozpad Ruska. Môžem povedať, že nikto to nebude môcť ovplyvniť, Rusko bude nútené sa roztrieštiť a určite sa to stane ešte za nášho života. A žiadna sila to nedokáže zastaviť, pretože to je historický proces.“