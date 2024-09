Rozvod manželov by nemal ovplyvňovať náhradnú osobnú a pestúnsku starostlivosť, navrhujú poslanci SaS

Ohrozuje záujem dieťaťa

Starostlivosť by nemala zaniknúť

2.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci SaS navrhujú, aby rozvod manželov neovplyvňoval náhradnú osobnú a pestúnsku starostlivosť.Novela zákona o rodine, ktorú na rokovanie Národnej rady SR predkladajú poslanci z klubu Sloboda a solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková Ondrej Dostál , má za cieľ zabrániť tomu, aby rozvod manželov viedol k zániku náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti o maloleté dieťa.Podľa predkladateľov súčasná právna úprava vytvára právne vákuum a ohrozuje najlepší záujem dieťaťa.„Aktuálna právna úprava je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa a medzinárodnými dohovormi, ktorými sme viazaní, napríklad Dohovorom o právach dieťaťa ,“ uvádzajú poslanci v dôvodovej správe k novele.Súčasný zákon totiž stanovuje, že rozvodom manželov zaniká náhradná osobná starostlivosť aj pestúnska starostlivosť, čo podľa nich môže dieťaťu spôsobiť veľké riziko, keďže prichádza o osoby s právnou zodpovednosťou.Novela zákona navrhuje, aby súd pri rozvode manželov vždy rozhodol, ktorý z bývalých manželov bude mať dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, a aby táto starostlivosť nezanikala ani sa nemenila. Ak žiadny z bývalých manželov nemá záujem pokračovať v starostlivosti, súd tieto formy starostlivosti zruší.Predložený návrh je podľa autorov prevzatím pôvodného návrhu z roku 2016, ktorý vtedy nezískal podporu koaličnej väčšiny. Návrh zákona by mal pozitívne sociálne vplyvy a prispel by k ochrane práv a záujmov maloletých detí.