Rozvoj prihraničných oblastí bude v strategickom záujme Slovenska, tvrdí Raši

21.1.2024 (SITA.sk) - Oblasť cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg bola pre ministra investícií a regionálneho rozvoja Richarda Rašiho Hlas-SD ) jednou z dôležitých tém rokovania v Budapešti. Potvrdením tejto spolupráce, ako aj zhodnotením všetkých projektov bude Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenska a Maďarska.„Keďže všetky prihraničné oblasti sú vstupnou bránou do našej krajiny, rozvoj týchto území má byť v strategickom záujme územia celého Slovenska. Rozvoj regiónov je prioritou nášho ministerstva, preto pri príprave tohto memoranda preberieme koordinačnú úlohu a v spolupráci so samosprávami navrhneme spoločné projekty, ktoré by mohli byť jeho súčasťou,“ uviedol Raši.Minister investícií na zahraničnej návšteve v Maďarsku tiež dodal, že cezhraničná spolupráca je základným kameňom európskej integrácie a dôležitá pre uvoľnenie plného potenciálu regiónov, z ktorého budú mať prospech všetci.„Programy cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré slúžia záujmom komunít v pohraničí, sú dôležité pri podpore rastu, stability, sociálneho zabezpečenia v pohraničnom regióne a prispievajú k hospodárskemu rastu,“ povedal na záver minister.