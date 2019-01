Rozvojová pomoc SR by v roku 2030 mohla byť štyrikrát vyššia ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) Slovenska by v roku 2030 mohla byť takmer štvornásobne vyššia ako vlani. Vyplýva to zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023, ktorú v stredu schválila vláda. Podľa nezáväzného finančného plánu, ktorý je súčasťou stratégie, by sa mal podiel rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku (HND) postupne zvyšovať až na úroveň 0,33 percenta.vysvetľuje rezort diplomacie, ktorý stratégiu predložil.Dokument tiež určuje priority slovenskej rozvojovej pomoci na najbližšie roky. Pomoc by mala byť podľa nej efektívnejšia a založená na výsledkoch." uviedol v úvode stratégie minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Rozvojová spolupráca SR bude podľa stratégie v období 2019–2023 realizovaná v regiónoch západný Balkán, Východné partnerstvo EÚ, východná subsaharská Afrika a Blízky východ. Aktivity SlovakAid sa tiež naďalej realizujú aj v Afganistane. Programovými krajinami SlovakAid budú do roku 2023 Keňa, Moldavsko a Gruzínsko.