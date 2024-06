Rozvoju slovenských regiónov môžu pomôcť aj miliardy z nových eurofondov, sú nastavené inak

Pretrvávajúci problém s nedostatkom zamestnancov

Reforma v oblasti vedy, výskumu a inovácií

19.6.2024 (SITA.sk) - Verejné služby v regiónoch Slovenska by mohli byť dostupnejšie, napomôcť tomu má aj nové nastavenie využívania eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) plánuje v tomto volebnom období preinvestovať zhruba 2,3 miliardy eur.Podľa rezortného štátneho tajomníka Michala Kaliňáka aktuálne na rozvoj regiónov presunuli jednu miliardu eur. Ako informoval na konferencii o inováciách a moderných technológiách Jarná ITAPA 2024 , prvá fáza realizácie mapy partnerstva, teda o rozhodovaní o investíciách v regiónoch, sa už začala.„Na legislatívnej, hospodárskej aj sociálnej rade vlády sme sa zaoberali spôsobmi, ako zmeniť podporu pre najmenej rozvinuté okresy. MIRRI má v úmysle hodnotiť tieto okresy na základe viacerých ukazovateľov, keďže nezamestnanosť ako doteraz používané jediné kritérium sa ukázalo ako takmer bezvýznamné,“ priblížil Michal Kaliňák.Na pretrvávajúci problém s nedostatkom zamestnancov a ich motiváciou zostať pracovať na Slovensku poukázala štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová . Na Slovensku má podľa očakávania okolo roku 2050 chýbať približne pätina pracovníkov, čo je oveľa viac ako priemer Európskej únie „Slovensko je krajina, kde má emigrácia najvyšší negatívny dopad na konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Až 20 percent mladých ľudí odchádza za štúdiom do zahraničia, pričom polovica sa nevracia späť,“ upozornila na konferencii Jarná ITAPA 2024 Alena Sabelová s tým, že to treba zmeniť lákaním talentov.Slovensko podľa štátnej tajomníčky čaká zásadná štrukturálna reforma v oblasti vedy, výskumu a inovácií.„Je potrebné, aby sa štát viac sústredil na svoje intervencie. Ako nevyhnutnosť sa ukazuje zvyšovanie súkromného kapitálu na financovaní vedy a výskumu, rovnako sa musia navyšovať aj verejné zdroje,“ povedala Alena Sabelová.„Ide o súbor opatrení a reforiem, ktoré sú pokryté aj v pláne obnovy a ktoré musíme v dohľadnej dobe zrealizovať,“ dodala.