RPPS prijala návrh budúcoročného štátneho rozpočtu s rozpakmi

Na archívnej snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR prijala návrh budúcoročného štátneho rozpočtu s rozpakmi. Podľa nej sa aj naďalej bude prehlbovať rozdiel v podporách v rámci krajín Európskej únie, ale aj krajín V4. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv podľa nej vkladá nádeje do vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) po rokovaní vlády SR, že po stretnutí so Slovenskou národnou stranou (SNS) sa aj na budúci rok počíta so štátnou podporou pre agropotravinársky priemysel vo výške 80 miliónov eur.Pripomenula, že slovenskí poľnohospodári a potravinári dostávali počas celého tohto roka verejné prísľuby politikov o stabilnom a silnom rozpočte na rok 2020. V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je vyčlenených 30 miliónov eur na systémové riešenie Zelená nafta pre poľnohospodárov.Doplnila, že v rámci štátnej pomoci je však pre poľnohospodárov a potravinárov deklarovaný len 1 milión eur. Podľa ministra financií majú agropotravinári ďalšiu podporu vo výške 25 miliónov eur sľúbenú zo zdrojov na tovary a služby. Ďalších 25 miliónov eur by mali predstavovať financie zo Všeobecnej pokladničnej správy. Dokopy ide teda o 50 miliónov eur. Spolu tak vychádza pre poľnohospodárov a potravinárov na budúci rok 81 miliónov eur, čo je približne rovnaká suma, ako im deklaroval rozpočet na rok 2019.reagoval na návrh rozpočtu na rok 2020 predseda SPPK Emil Macho, ktorý aktuálne predsedá RPPS SR.V tejto súvislosti treba podľa Holéciovej pripomenúť, že poľnohospodári v roku 2020 budú mať nižšie priame platby o viac ako 60 miliónov eur. Súvisí to s presunom financií z tzv. 2. piliera do 1. piliera, ktorý sa skončí v roku 2019. Rovnako agropotravinársky sektor v roku 2020 výrazne zasiahnu zvýšenie minimálnej mzdy, tzv. sociálne balíčky a už platné zmeny v odmeňovaní za prácu cez sviatky a víkendy.RPPS podľa Holéciovej nepožaduje silný rozpočet pre poľnohospodárov, ktorí nevytvárajú pridanú hodnotu na vidieku a pestujú len štandardných niekoľko plodín. Silný rozpočet má pomôcť tým, ktorí sa venujú špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe, zamestnávajú ľudí na vidieku, starajú sa o krajinu a vyrábajú kvalitné a bezpečné slovenské potraviny.dodal Macho.Holéciová avizovala, že z uvedených dôvodov v najbližšom čase plánuje RPPS SR podniknúť a využiť všetky možné spôsoby na to, aby štátny rozpočet spoľahlivo deklaroval sľúbené finančné zdroje do agropotravinárstva.Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.