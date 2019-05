RTL: 17-ročný mladík v obchode v Toulouse prepustil jednu zo žien

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) - Hlavným aktérom rukojemníckej drámy na predmestí mesta Toulouse v kraji Haute-Garonne na juhu Francúzska je 17-ročný mladík, informoval spravodajský portál RTL.Do obchodu so zmiešaným tovarom na predmestí Blagnac, kde k rukojemníckej dráme došlo, vyrazilo špeciálne policajné komando. Večer tam očakávajú aj ministra vnútra Christopha Castanera.Strelnou zbraňou ozbrojený mladík vošiel do obchodu okolo 16.20 h a on sám zatelefonoval na políciu, aby oznámil, že tam zadržiava päť ľudí. RTL spresnila, že ide výlučne o ženy.Neskôr večer portál RTL informoval, že jednu z rukojemníčok už muž prepustil na slobodu.V čase, keď polícia dorazila na miesto činu, mladík mal na hlave motocyklovú prilbu. Predtým, ako stiahol roletu na výklade obchodu, vystrelil do vzduchu. Podľa miestnej televízie France 3 chce ozbrojený muž v obchode hovoriť s vyjednávačom.Polícia miesto incidentu a jeho okolie uzavrela.RTL s odvolaním sa na policajné zdroje uviedla, že v tomto štádiu polícia zatiaľ vylučuje teroristický motív, ide o nevydarenú ozbrojenú lúpež, ktorá prerástla v rukojemnícku drámu.