RTVS by mala dostávať každý rok sumu rovnajúcu sa 0,15 % HDP Slovenska. V budúcom roku teda 155 až 160 miliónov eur

Dohodla sa na tom vláda. „RTVS bude chránená od politického vplyvu a má garantované peniaze,“ povedal premiér Eduard Heger.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) povedala, že do parlamentu predložia aj návrh ústavného zákona, aby nebolo možné financovanie RTVS v budúcnosti tak ľahko zmeniť a ohroziť tým nezávislosť média.

Tento rok očakávala RTVS príjmy z koncesionárskych poplatkov vo výške 83 miliónov eur a na základe zmluvu so štátom by dostala ešte 31 miliónov eur. Podľa nového modelu by dostala zo štátneho rozpočtu 155 až 160 miliónov. „To znamená, že suma investícií do RTVS narastie o 41 až 46 miliónov,“ povedala ministerka po rokovaní vlády.

„Táto čiastka zabezpečí, aby RTVS mohla fungovať nezávislo a predvídateľne,“ povedala Milanová.

Ministerstvo kultúry pôvodne navrhovalo dať RTVS financie na úrovni 0,17 % HDP, čo by budúci rok predstavovalo zhruba 180 miliónov eur. Ministerstvo financií bolo proti a navrhovalo len 0,12 %, teda zhruba 120 miliónov eur. Podľa ministerky Milanovej sa podarilo nájsť kompromis, ktorý je podľa nej „minimálnou akceptovateľnou hranicou“.

V posledných rokoch sa príjmy RTVS pohybovali medzi 120 až 140 miliónmi eur. No financovanie bolo dlhodobo nedostatočné a s novou mediálnou legislatívou sa ešte zvýšia výdavky verejnoprávneho média na nové povinnosti, ktoré jej uložil zákon.

Parlament vlani v decembri zrušil koncesionárske poplatky, ktoré budú ľudia platiť už len do konca júna 2023. Po novom bude RTVS financovaná len zo štátneho rozpočtu.

Návrh ešte musí schváliť parlament, rokovať by sa o ňom malo na májovej schôdzi.