RTVS by mala vyvodiť dôsledky pre zavádzajúcu reportáž o úmrtí ženy po očkovaní, tvrdí Čekovský

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) by mala vyvodiť dôsledky voči vedeniu spravodajstva. Zavádzajúcou reportážou telerozhlasu s názvom „Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku“, ktorá spája úmrtie učiteľky z Vranova nad Topľou s následkami očkovania vakcínou AstraZeneca, sa bude zaoberať Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Okrem toho podáva predseda výboru Kristián Čekovský OĽaNO ) podnet na Radu RTVS. V tlačovej správe o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Čekovský zároveň upozornil, že RTVS nechala celý problém „žiť svojím životom“ a doteraz sa k reportáži nevyjadrila. „Dôveryhodnosť médií je veľmi krehká a v prípade uvedenia nesprávnych či zavádzajúcich informácií musia byť schopné čím skôr chybu opraviť. Či už ospravedlnením alebo zverejnením korektnej informácie. Inak sa dostávajú na úroveň dezinformačných médií,“ pripomenul predseda parlamentného výboru.Doplnil, že očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) naďalej bezpečné. Iba na Slovensku bola vakcína podaná takmer 100-tisíc ľuďom bez vážnych vedľajších účinkov.RTVS odvysielala minulý piatok zavádzajúcu reportáž o očkovaní vakcínou od AstraZeneca. Podľa vyjadrení Ministerstva zdravotníctva SR Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Polície SR televízia pochybila, keď dala smrť mladej ženy priamo do súvisu s očkovaním. Takáto skutočnosť totiž doposiaľ nebola potvrdená. RTVS napriek tomu podľa Čekovského doteraz nezverejnila žiadnu opravu ani ospravedlnenie.