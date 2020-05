RTVS je šokovaná z rozhodnutia výboru pre médiá a hovorí o kritike z politických dôvodov

Spochybňovanie na základe klebiet

13.5.2020 - Vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) stúpol podiel pôvodnej tvorby a v súčasnosti vyrába programy za nižšie ceny ako pred niekoľkými rokmi, pričom dokázala eliminovať konkurenčné snahy a inflačné tlaky.Uvádza sa to v stanovisku RTVS v reakcii na rozhodnutie výboru pre kultúru a médiá z utorka 12. mája. Ten rozhodol, že odstúpi problematické zmluvy RTVS vláde a ministerstvu kultúry odporučí vykonať v RTVS finančný audit alebo inú formu hospodárskej kontroly.„Sme šokovaní zo zjavnej snahy niektorých členov Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá o spochybňovanie kreditu RTVS na základe klebiet a nepodložených informácií bez akejkoľvek analýzy. Zavádzajúce informácie o vybraných projektoch sú vytrhnuté z kontextu a nie je zjavné, na základe akých konkrétnych údajov a porovnaní Výbor NR SR pre kultúru a médiá vychádzal pri svojich tvrdeniach o ich nehospodárnosti a predražení,“ uvádza sa v reakcii rádiotelevízie.RTVS zároveň konštatuje, že všetky zmluvy aj programy prechádzajú v organizácii viacstupňovou kontrolou, ktorá eliminuje možnosti uprednostňovania akéhokoľvek typu programu.„Nie je to však prvýkrát, čo ad hoc kritika vybraných projektov skrývajúca sa za pomyselnú starostlivosť o peniaze koncesionárov a spochybňujúca činnosť manažmentu RTVS, je len priehľadnou zámienkou zakrývajúcou ataky na RTVS z čisto politických dôvodov,“ dodala RTVS.Výbor pre kultúru a médiá odstúpi pochybné zmluvy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) vláde a ministerstvu kultúry odporúča vykonať v RTVS finančný audit alebo inú formu hospodárskej kontroly. Po rokovaní mediálneho výboru parlamentu o tom v utorok 12. mája informoval jeho predseda Kristián Čekovský (OĽaNO).Výbor podľa neho predloží NR SR návrh, aby sa na najbližšom rokovaní uzniesla, že Rada RTVS si neplní povinnosti podľa zákona o RTVS. Ak sa podľa Čekovského parlament dvakrát počas šiestich mesiacov uznesie, že si Rada RTVS neplní svoje úlohy, parlament odvolá všetkých jej členov.„Vedenie RTVS podľa nášho názoru zlyháva, obchádza pravidlá na transparentný výber a výrobu programov, porušuje interný štatút, vysokopostavení manažéri sú v konflikte záujmov pre vlastný ekonomický prospech, a takto sa v RTVS strácajú milióny eur,“ vyhlásil Čekovský. Spomenul napríklad projekt Nero a Seneca, ktorý stál RTVS pol milióna eur.Uvedený projekt navrhol a aj ho režíroval programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák, čo je podľa Čekovského v rozpore so štatútom RTVS. Ako uviedol Čekovský, generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a podpredseda jej rady Martin Kákoš v tom konflikt záujmov nevideli.Ťapák si podľa Čekovského vyplatil odmenu za režírovanie v sume 12-tisíc eur popri funkcii programového riaditeľa. Doplnil, že program zaznamenal nízke čísla sledovanosti, a to 1,7 percenta.Za najväčší problém Čekovský považuje projekt DNA: Hrdina. RTVS pred rokom odvysielala program Najväčší Slovák. Jeho výroba stála približne 700-tisíc eur, k tomu bol vecný vklad RTVS vyše 370-tisíc eur. Čekovský priblížil, že RTVS uzatvorila so spoločnosť producenta Petra Núneza, ktorá produkovala Najväčšieho Slováka, zmluvu na výrobu programu DNA: Hrdina.V rámci tohto programu sa majú odvysielať dokumentárne filmy o rovnakých osobnostiach ako v Najväčšom Slovákovi. Ide o zmluvu za 805-tisíc eur. To je podľa Čekovského viac ako 80-tisíc za jeden diel 40-minútového dokumentu. Celkovo má program desať dielov. „Toto je jeden z najvýraznejších príkladov nehorázneho plytvania,“ dodal Čekovský.