RTVS na :Športe priniesla desiatky hodín vysielania zo zimnej paralympiády

21.3.2022 (Webnoviny.sk) -Počas 13 dní trvania zimnej paralympiády ponúkla RTVS divákom až 74 a pol hodiny programu, z toho vyše 70 hodín na novom televíznom okruhu:Šport a 4 hodiny na Dvojke pri zápasoch parahokejistov, ktoré kolidovali s iným športovým vysielaním. Športové výkony slovenských parašportovcov sledovala v 17 priamych prenosoch, 11 premiérových programoch a odvysielala aj 29 záznamov. Dokopy ponúkla divákom vyše 44 hodín premiérového športového obsahu. Téma ZPH 2022 rezonovala každý deň aj v športovom spravodajstve Góly-body-sekundy na Jednotke a rovnako v každom spravodajskom prehľade na:Športe."Olympijské hry sú bez debaty najväčším športovým podujatím a diváckym ťahákom pre všetkých športových fanúšikov. Netreba však zabúdať na to, že záverečným ceremoniálom každej olympiády sa súťaž nekončí a prichádza rad na rovnako výnimočných a nadaných športovcov v podobe paralympiády. Šport je celospoločenský fenomén a treba si pripomínať, že je súčasťou aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a výkony parašportovcov na ostatnej paralympiáde sú dôkazom ich nesmierneho odhodlania, disciplíny a vnútornej sily, s ktorou nastupujú do súťaží a predvádzajú obdivuhodné výsledky. Veľmi ma teší, že samostatný športový televízny okruh nám dáva priestor aj na väčšiu propagáciu parašportu a všetci sme tak mohli byť pri úspechoch slovenských paralyžiarov, ktorým srdečne gratulujem k zisku neuveriteľných 6 medailí na tomto vrcholovom športovom podujatí," vyjadril sa"Z celosvetového pohľadu sa aj športové podujatia zdravotne znevýhodnených športovcov stávajú mimoriadne sledovanými a atraktívnymi športovými udalosťami, ktoré ľudia radi pozerajú aj pre úžasné životné príbehy jednotlivých športovcov. Podpora tých našich najlepších parašportovcov na obrazovkách RTVS v čoraz väčšej miere, objeme a kvalite je aj pre RTVS záväzkom a cieľom," povedal"Chceli by sme sa vedeniu RTVS poďakovať za spoluprácu pri projekte zimných paralympijských hier v Pekingu. Sme veľmi radi, že RTVS priniesla divákom takmer všetky súťažné vystúpenia našich paralympionikov. Slovenský paralympijský výbor teší, že počet paralympijského vysielania v RTVS sa navyšuje a verejnoprávna televízia sa výrazne podieľa na propagácii paralympizmu u nás. Priame prenosy ukázali obrovský potenciál z celosvetového, ale aj slovenského hľadiska. Napríklad zápasy v curlingu na vozíku zaujali celé Slovensko. Aj preto pevne veríme, že RTVS nadviaže na tradíciu a do jej vysielania sa dostanú aj ďalšie priame prenosy z paralympijského športu. Spoločnými silami by sa nám tak mohlo podariť vychovať ďalších nových paralympijských víťazov pre Slovensko," hovoríInformačný servis