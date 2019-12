RTVS obohatí najkrajšie sviatky roka piesňou Vianočná nádej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 9. decembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pokračuje v tradícii vianočných nahrávok Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu so slovenskými interpretmi. V tomto roku ponuku na spoluprácu na piesni Vianočná nádej dostala talentovaná autorka, hudobníčka a speváčka Jana Andevska. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Skladbu aranžoval Adrián Harvan. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu dirigoval Adrian Kokoš. Nahrávalo sa v rozhlasových štúdiách v druhej polovici novembra. Vianočná nádej už znie v dennom vysielaní Rádia Slovensko.priblížila Andevska.Text napísal Peter Janků, publicista, scénograf a folkový pesničkár, v súčasnosti šéfdramaturg Rádia Devín. "Na prvú slohu a refrén Janka hneď vytvorila nápev. Pri dopracúvaní ďalších slôh sme sa snažili obraznou rečou osloviť čo najširší okruh poslucháčov a pritom zachytiť duchovný rozmer Vianoc. Myslím, že sa to podarilo," povedal.Videoklip skladby je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=rQkJ739XHFg.Spolupráca verejnoprávneho rozhlasu s Andevskou trvá už niekoľko rokov. Ponuka na nahrávanie vianočnej piesne bola podľa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka jej logickým vyústením. "poznamenal.Jana Andevska pochádza z Trnavy. Študovala hru na husliach na konzervatóriu, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Hudobnej Univerzite v New Yorku. Koncertovala s komornými a symfonickými orchestrami vo významných koncertných sálach ako Carnegie Hall a Lincoln Center New York. Pôsobila aj ako pedagogička na Greenwich House Music School na Manhattane a Brooklyn Conservatory v New Yorku. V roku 2008 ju prizvali na nahrávanie albumu Radio Retaliation známej americkej formácie Thievery Corporation s takými hudobníkmi ako brazílska popová hviezda Seu Jorge, Anoushka Shankar, Femi Kuti a Chuck Brown. Tento album neskôr nominovali na ocenenie Grammy.