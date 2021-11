RTVS odvysiela finále Košického zlatého pokladu v sobotu 6. novembra

Finálové kolo 37. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad odvysiela Rádio Slovensko v sobotu 6. novembra. Moderátorom večera bude Roman Bomboš. Finálový koncert bude v priamom prenose dostupný aj na webe RTVS.





Do aktuálneho ročníka súťaže bolo prihlásených 236 súťažných piesní od autorských tímov a interpretov pôvodnej populárnej hudby z celého Slovenska. Šesť piesní vybrala do finále výberová komisia a ďalších šesť poslucháči Rádia Slovensko.Finálový koncert sa uskutoční v košickom Kulturparku, kde sa od 19.00 h predstavia interpreti 12 súťažných skladieb, víťazka predchádzajúceho ročníka Andy Lou a hudobný hosť večera - skupina Vidiek. "Pre televíznych divákov bude zo súťaže vyrobený hudobný dokument, ktorý odvysiela televízna Dvojka," dodal Čačko.O víťazných skladbách rozhodne odborná porota v zložení Igor Timko, Peter Bič, Rasťo Kopina, Rasťo Očenáš, taktiež riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy, šéf sekcie rozhlasových programových služieb RTVS Michal Dzurjanin a Jozef Puchala, riaditeľ Štúdia RTVS Košice, ktoré je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. "Som rád, že Košický zlatý poklad stále púta pozornosť mladých spevákov a hudobníkov a že ho vnímajú ako dobrý štart do hudobného života. My sa snažíme toto podujatie každým rokov čoraz viac približovať novým a súčasným trendom, mladej generácii autorov a spevákov," uviedol okrem iného Puchala.Na víťazov čakajú finančné ceny v hodnote 1000, 750 a 500 eur. Porota udelí aj Cenu za najlepší text. Absolútny víťaz získa tiež priestor v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu na nahratie víťaznej piesne.Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980 ako priestor na prezentáciu a propagáciu tvorby mladých autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej hudby. Počas finálových koncertov zaznelo na jej predchádzajúcich ročníkoch celkovo 397 nových slovenských piesní. K interpretom, ktorí tam odštartovali svoju kariéru, patria Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name, Nocadeň, Marián Čekovský či Peter Cmorik.