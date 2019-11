RTVS odvysiela v nedeľu premiéru televíznej drámy Nero a Seneca

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. novembra (TASR) - Premiéry filmov a dokumentov, prenosy, diskusie, spravodajské a publicistické príspevky, aj mimoriadne spravodajstvo k 30. výročiu Nežnej revolúcie zaradila do svojho vysielania RTVS. Špeciálne k výročiu pripravila premiéru filmu Nero a Seneca, ktorú diváci Jednotky uvidia v nedeľu 10. novembra o 20.30 h. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.Očakávaný titul Nero a Seneca je televízna adaptácia dramatickej predlohy ruského dramatika a prozaika Edvarda Radzinského, opisuje stretnutie najkrvilačnejšieho cisára Nera a stoického filozofa Senecu počas jednej horúcej noci v rímskej aréne.V programe je aj posledná časť päťdielneho nového dokumentárneho cyklu Fetiše Nežnej revolúcie, ktorá priblíži atmosféru protestov na vysokých školách, divadlách či námestiach, naplánovaná na štvrtok 14. novembra o 21.30 h.Nedeľnému (17. 11.) večernému vysielaniu bude dominovať galaprogram 30 rokov slobody prenášaný z novej budovy SND. V hudobno-tanečnej šou vystúpi napríklad Katka Knechtová, Pavol Bršlík, Dalibor Karvay, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Janoska Ensemble, IMT Smile, The Duchon's či spevácky zbor Lúčnica. Po galaprograme bude nasledovať film Učiteľka, ktorý sa odohráva začiatkom 80. rokov a rozpráva o učiteľke, ktorá zneužívala svoje postavenie na šikanovanie a manipulovanie detí a ich rodičov. Výročiu Nežnej revolúcie sa budú venovať aj relácie Kultúra.Sk, O 5 minút 12 a mimoriadne spravodajstvo o 11.45 a 16.15 h.Aj v nasledujúce nedele bude Jednotka vysielať filmy, ktoré sa viažu k obdobiu socializmu. Na divákov čaká premiéra oceňovanej koprodukčnej snímky Jan Palach (24. 11.) i Fair play, príbeh atlétky, ktorá sa počas socializmu vzoprie dopingovým praktikám v športe. Rodinný film Rukojemník uvidia diváci v nedeľu 1. decembra.Dvojka v predvečer výročia 16. novembra o 20.10 h odvysiela z historickej budovy SND prenos galakoncertu Ďakujeme, že môžeme. Predstavia sa Veni Ensmble, Miro Žbirka, Katarzia a Pioni, Milan Lasica, Ľubica Čekovská, Michael Kocáb, Peter Dvorský, Sima Martausová a aktéri Nežnej revolúcie Ladislav Snopko, Martin Bútora a Zuzana Mistríková. Pásmo archívnych dokumentov pod názvom Nežná noc v archíve uvedie v noci zo soboty 16. na nedeľu 17. novembra.Tematický program bude kulminovať v deň výročia, 17. novembra Dvojka prinesie premiéry nových dokumentov. O 14.50 h to bude Nežný revolucionár, dokument približuje život herca, umelca a zároveň tribúna novembrových Košíc Petra Raševa. Rýchlikom za slobodou je snímka zachytávajúca príbehy troch ľudí, ktorí zažili Nežnú revolúciu na vlastnej koži. Na udalosti novembra 1989 budú od 15.15 h spomínať demonštrant, poslanec Federálneho zhromaždenia ČSSR a príslušník Československej ľudovej armády. Večernú ponuku dokumentárnych noviniek otvorí o 20.10 h projekt Spýtaj sa vašich: 89. Film režisérky Barbory Berezňákovej prináša mozaiku spomienok bežných ľudí na November '89. Ďalšou premiérou bude o 20.40 h koprodukčný dokument RTVS a Českej televízie Ján Langoš – strážca pamäte. O 22.40 h prinesie Dvojka spoločný prenos s ČT z odovzdávania Cien pamäti národa laureátom z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka. Umeleckú tvorbu budú 17. novembra zastupovať o 12.45 h Slovíčka, literárno-hudobné pásmo s Karlom Krylom a v noci Jawa nostalgická, prevzaté divadelné predstavenie kabaretného žánru Divadla GunaGu, ktoré v skečoch a piesňach rekapituluje roky 1969 až 1989 v Československu.