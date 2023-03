RTVS potláča slobodu prejavu a názoru, podľa Fica stratila verejnoprávnosť a má právo žiadať hlavu jej riaditeľa

Stratila svoju verejnoprávnosť

Výzva na ospravedlnenie

5.3.2023 (SITA.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) potláča slobodu prejavu a názoru, povedal v nedeľu predseda strany Smer-SD Robert Fico v relácii RTVS O 5 minút 12. V relácii vyčítal RTVS, že neodvysielala prejav Donalda Trumpa k téme vojny na Ukrajiny a tiež to, že o piatkovom mierovom zhromaždení v Bratislave pred Prezidentským palácom informovala, že sa ho zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí.„Vy ste opäť urazili okolo 10-tisíc ľudí,“ uviedol. Smer-SD si podľa jeho slov myslí, že RTVS stratila svoju verejnoprávnosť, preto má právo žiadať hlavu jej riaditeľa.„My hovoríme o objektivite vysielania, dávate ľuďom len jednu farbu,“ povedal Fico. Moderátor relácie Marek Makara Ficovi pripomenul, že strana Smer-SD bola za posledné tri roky v relácii O 5 minút 12 spolu 118-krát, Hlas-SD tam bol 86-krát, pričom najsilnejšia strana OĽaNO , ktorá vyhrala voľby, bola v relácii 121-krát.Za to, že po tlačovej konferencii Smeru-SD volali a písali ľudia vyhrážky moderátorke RTVS Marte Jančkárovej , sa odmietol ospravedlniť. Vyzvala ho na to v relácii vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ).Podľa nej bude Fico čoskoro pri príležitosti Medzinárodného dňa žien obchádzať kultúrne domy a blahoželať ženám, no úcta k ženám sa začína niekde inde - vo verejnom priestore. „Odmietam akúkoľvek zodpovednosť za to, že niekto sa vyhráža niekomu,“ povedal Fico a dodal, že politik môže používať expresívne výrazy.