RTVS potrebuje zmenu a ja ju reprezentujem, tvrdí kandidát na post riaditeľa Seman

Navrhuje osem regionálnych štúdií

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Približne 95 percent rozpočtu zostáva na pôde bratislavských štúdií RTVS . Existuje tichá dohoda mediálnych kruhov a podnikateľských skupín o tom, že kandidáti na post generálneho riaditeľa RTVS udržia bratislavskocentristický model financovania verejnoprávneho média.Na verejnom vypočutí pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá to povedal kandidát na post generálneho riaditeľa RTVS Vladimír Seman. Konštatoval, že na súčasnej forme spravodajstva mu prekáža, že je pripravené na základe paradigmy pohľadu z jedného centra. Ako východisko uviedol nastolenie vnútorného konkurenčného prostredia ôsmich regionálnych štúdií.Seman hovoril o autonómnej vysielacej štruktúre, ktorá sa bude zaoberať problémami z regiónov. Podľa kandidáta je potrebné otvoriť debatu o možnosti zabezpečiť verejnú mediálnu službu aj prostredníctvom siete iných médií.Upozornil, že určite nie je za zrušenie RTVS v súčasnej podobe, ale treba diskutovať, či „to, čo je dnes, je to správne“. „RTVS potrebuje zmenu a ja ju reprezentujem,“ vyhlásil Seman.Uviedol, že nie je kandidátom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Nerokoval so žiadnym poslaneckým klubom a neoslovoval poslancov parlamentu. Váži si, že ho podporujú Slovenský syndikát novinárov či Slovenská katolícka charita. Seman bol zakladajúcim redaktorom náboženského vysielania v Slovenskej televízii.