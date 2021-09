RTVS predstavila jesenné vysielanie: Celebrity sa stretli na farebnom večierku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 - Veselé, farebné a hravé. Tak vyzeral Čaj o piatej, ktorý zorganizoval Rozhlas a televízia Slovenska, aby médiám a divákom a poslucháčom predstavil jesenné novinky, ktoré sľubujú zábavu, napätie, kvalitné seriálové a filmové zážitky, ale najmä najsladšiu veľkolepú šou tohto roka Pečie celé Slovensko.Pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma a Juraja Baču sa na pódiu vystriedali tvorcovia a moderátori sviežich jesenných noviniek. Prím hrala šou Pečie celé Slovensko, ktorú budú moderovať Juraj Bača a Milan Zimnýkoval. Na pódium prišli nielen oni, ale aj porotkyne, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou programu a práve ony, cukrárske kapacity Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová hrajú v šou veľkú úlohu. V ich rukách bude osud všetkých dvanástich súťažiacich, ktorí si od 10. októbra budú každú nedeľu vyhŕňať rukávy a púšťať sa do fenomenálnych cukrárskych kreácií.Fenomenálnou je aj podľa názvu šou Fenomén21, v ktorej Martin Nikodým zadáva rôzne náročné úlohy nadpriemerne inteligentným súťažiacim. Reláciu vysiela televízna Dvojka pravidelne v pondelky o 20.10 h.RTVS na jeseň výrazne posilnila aj detské programy. Víkendové pásmo Karavan s Martinom Vanekom je plné nových detských relácií a programov. Jedným z highlightov je jednoznačne dlhoočakávaný rodinný seriál Mami, kúp mi psa s Ivanom Romančíkom a Zuzanou Kronerovou v hlavných úlohách. Na večierok dorazili aj detské hviezdy z tohto seriálu Benjamín Lacko a Marcel Chlpík. Marián Čekovský zas predstavil novú kreatívnu reláciu pre malých nadšencov muziky – Čekyho hudobný labák.Jeseň sa nesie v RTVS aj v znamení osláv 65. výročia televízneho a 95. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aj storočnici slovenského filmu. Všetkým týmto výročiam bude RTVS vo vysielaní venovať osobitnú a zvýšenú pozornosť. Chystajú sa veľké galaprogramy, ale i množstvo archívnych programov, ktoré na obrazovky prinesie aj televízna Trojka. Práve tá nebude len oprašovať archívne relácie, ale pridáva k nim aj aktuálne komentáre. Milan Markovič pridá komentáre k obľúbenej relácii Večer Milana Markoviča, Rasťo Piško zostavil Vtipnejší vyhráva a Ľubo Belák sa porozpráva s hudobnými hviezdami v novej relácii Kde bolo, tam bola.Okrem toho v bohatej jesennej ponuke nechýbajú ani stálice televíznej zábavy. Milujem Slovensko, Neskoro večer, Záhady tela či Pumpa. Diváci sa naďalej môžu tešiť aj na diskusné programy. Pokračovať bude aj Silná zostava s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou a Simonou Salátovou, ale aj Do kríža či Večera s Havranom. Na párty v bratislavskom podniku nechýbali ani tváre spravodajstva, či rozhlasu, moderátorky Dámskeho klubu i nových relácií Dedovizeň či Peniaze."Jesenná vysielacia štruktúra RTVS je naozaj mimoriadne bohatá. Teším sa, že sa nám podarilo pripraviť širokú škálu programov pre všetky vekové kategórie a mimoriadne sa teším aj na novinku Pečie celé Slovensko. Prvú časť som už mal možnosť vidieť a môžem prezradiť, že diváci sa môžu naozaj tešiť na kvalitný a príjemný program, ktorý prinesie nielen zábavu, ale aj veľké emócie," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Z akcie RTVS je jasné, že jeseň bude na televíznych obrazovkách i rozhlasových vlnách naozaj nabitá krásnymi, ale i poučnými a atraktívnymi reláciami rôznych žánrov. Vybrať si bude môcť naozaj každý, od tých najmenších, až po seniorov – jednoducho presne tak, ako sa to od verejnoprávneho média očakáva.Informačný servis